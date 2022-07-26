Попова заявила, что в России очень низкий риск распространения оспы обезьян на другие страны

Хотя существуют некоторые риски, связанные с импортом, они очень малы. Однако наша главная задача – предотвратить распространение этого заболевания внутри страны”, – заявила г-жа Попова. По ее словам, нет никаких оснований прививать всех россиян от нового заболевания.

Глава Роспотребнадзора посоветовала часто мыть руки и носить маску при скоплении людей, особенно в странах, где уже известна обезьянья оспа.

Г-жа Попова заявила, что у нее “нет причин” паниковать из-за возможности заразиться этой болезнью. Г-жа Попова заявила, что риск заразиться вирусом во время путешествия возможен.

По состоянию на 22 мая ВОЗ зарегистрировала 92 случая заболевания обезьяньей оспой во всем мире. Заболевание было зарегистрировано в Австралии, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Великобритании, Италии и Швеции. РФ уже начала вакцинировать своих медиков от этого заболевания, но случаев заболевания пока не было.