 

Байден не увидел угрозы скатывания экономики США в рецессию

26.07.2022, 0:35, Новости дня
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Президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рецессия якобы не угрожает экономике Соединенных Штатов.

«На мой взгляд, рецессия нам не грозит. Уровень безработицы остается самым низким за всю историю, он находится в районе 3,6%», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, должны ли американцы быть обеспокоены тем, что страна может скатиться в рецессию.

Он выступил с утверждением, что в Соединенных Штатах якобы продолжаются инвестиционные процессы. «Я надеюсь, что мы перейдем от этого быстрого роста к стабильному. И мы увидим небольшое сокращение. Бог даст, мы не увидим рецессию, я считаю», – заключил американский лидер.

В минувшее воскресенье, глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это якобы не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста. Российские эксперты высмеяли заявление Минфина США о рецессии.

Американист Малек Дудаков указал на «азбучную рецессию» в США, отметив, что Штаты погружаются в рецессию на фоне рекордной инфляции и международных неурядиц, выбираться из этой экономической ямы будет очень долго и тяжело.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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