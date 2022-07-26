 

Роснефть начала эксплуатационное бурение на Пайяхе «Восток ойла»

26.07.2022, 0:35, Новости дня
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Компания «Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении проекта «Восток ойл» на Таймыре.

«Сегодня начинается стадия эксплуатационного бурения, начинают разбуриваться эксплуатационные кусты, то есть проект переходит из стадии геологоразведки в стадию эксплуатации. Это уже эксплуатационные скважины, которые будут потом обвязаны трубопроводами, и выдадут нефть», – приводит ТАСС слова гендиректора проекта «Восток ойл» Владимира Чернова.

Поставки нефти с месторождения начнутся в 2024 году, отметил он. «С Пайяхи нефть начнет поступать в 2024 году. К 2027 году уже будет хороший результат – до 50 млн тонн с проекта «Восток ойл» будет отгружено на мировые рынки по Севморпути», – добавил Чернов.

Бурение начато на Иркинском лицензионном участке Пайяхского месторождения, глубина скважины составит 3,5 км. На проекте используются буровые комплексы арктического класса производства «Урало-сибирской промышленной компании», способные бурить на глубине до 6 км.

Напомним, в июне глава Роснефти Игорь Сечин назвал Россию с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», Ноевым ковчегом мировой экономики. В феврале 2020 года президент Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл», подчеркнув, что это приведет к росту ВВП и укрепит позиции РФ в Арктике.

«Восток ойл» – флагманский проект Роснефти, расположенный на Таймыре, включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа – как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые. Ресурсная база проекта оценивается в 6,2 млрд тонн жидких углеводородов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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