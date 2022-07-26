Роснефть начала эксплуатационное бурение на Пайяхе «Восток ойла»

Компания «Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении проекта «Восток ойл» на Таймыре.

«Сегодня начинается стадия эксплуатационного бурения, начинают разбуриваться эксплуатационные кусты, то есть проект переходит из стадии геологоразведки в стадию эксплуатации. Это уже эксплуатационные скважины, которые будут потом обвязаны трубопроводами, и выдадут нефть», – приводит ТАСС слова гендиректора проекта «Восток ойл» Владимира Чернова.

Поставки нефти с месторождения начнутся в 2024 году, отметил он. «С Пайяхи нефть начнет поступать в 2024 году. К 2027 году уже будет хороший результат – до 50 млн тонн с проекта «Восток ойл» будет отгружено на мировые рынки по Севморпути», – добавил Чернов.

Бурение начато на Иркинском лицензионном участке Пайяхского месторождения, глубина скважины составит 3,5 км. На проекте используются буровые комплексы арктического класса производства «Урало-сибирской промышленной компании», способные бурить на глубине до 6 км.

Напомним, в июне глава Роснефти Игорь Сечин назвал Россию с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», Ноевым ковчегом мировой экономики. В феврале 2020 года президент Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл», подчеркнув, что это приведет к росту ВВП и укрепит позиции РФ в Арктике.

«Восток ойл» – флагманский проект Роснефти, расположенный на Таймыре, включает в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа – как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые. Ресурсная база проекта оценивается в 6,2 млрд тонн жидких углеводородов.

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