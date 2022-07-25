Перешедшие в РПЦ из школ Александрийского патриархата, были исключены Александрийским патриархатом

По словам священника Харлампия Ольсена из епархии Восточной Уганды (РИА Новости), ученики из угандийских семей, перешедших в Русскую православную церковь (РПЦ), были исключены из школ Александрийского патриархата и лишены церковного попечительства. В настоящее время их число составляет 170 человек.

Студенты из Русской церкви были исключены из греческой школы. Им также отказано в спонсорстве и сдаче экзаменов. Он рассказал РИА Новости, что теперь они вынуждены оставаться дома.