 

Перешедшие в РПЦ из школ Александрийского патриархата, были исключены Александрийским патриархатом

25.07.2022, 23:44, Разное
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По словам священника Харлампия Ольсена из епархии Восточной Уганды (РИА Новости), ученики из угандийских семей, перешедших в Русскую православную церковь (РПЦ), были исключены из школ Александрийского патриархата и лишены церковного попечительства. В настоящее время их число составляет 170 человек.
Студенты из Русской церкви были исключены из греческой школы. Им также отказано в спонсорстве и сдаче экзаменов. Он рассказал РИА Новости, что теперь они вынуждены оставаться дома.



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