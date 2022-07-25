“Роскосмос” объявил членов экипажа Crew Dragon, который полетит вместе с Кикиной

В понедельник Роскосмос объявил, что российский космонавт Анна Кикина и американский астронавт Франциско Рубио полетят на МКС вместе с россиянином Андреем Федяевым и американкой Лорел О’Хара в рамках соглашения о перекрестном полете.

В соответствии с соглашением астронавт НАСА Франциско Рубио отправится на МКС в сентябре 2022 года на борту российского пилотируемого корабля “Союз МС-22″. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправится на МКС не ранее 29 сентября 2022 года на борту американского пилотируемого корабля Crew Dragon (миссия Crew-5)”. заявила госкорпорация через Telegram-канал. Роскосмос заявил, что астронавт НАСА Лорел О’Хара полетит на корабле “Союз МС-23”, а космонавт Роскосмоса Андрей Федяев полетит на корабле Crew Dragon (миссия Crew-6) весной 2023 года.

НАСА согласилось разрешить полеты трех российских астронавтов на американских пилотируемых космических кораблях и трех американских астронавтов на российских космических кораблях. Полеты должны быть завершены к 2022-2024 годам.

В прошлом году О’Хара учился в РФ вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным.