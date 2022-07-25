Чижов: обсуждать сроки строительства турбины для “Северного потока” преждевременно

Владимир Чижов (представитель РФ в ЕС) заявил, что необходимо дождаться прибытия турбины на место эксплуатации, прежде чем обсуждать продолжительность ее срока службы.

Она (турбина) необходима. В конце концов, она прибудет на место, потому что ее нужно доставить из Германии через Финляндию туда, где она будет работать, чтобы она функционировала должным образом”. заявил он в эфире телеканала “Россия-24”.

После планового технического обслуживания “Северный поток”, основной маршрут “Газпрома” по доставке газа в Европу, был вновь открыт 21 июля. Уровень прокачки составил 40%, что соответствует его мощности в 170 миллионов кубометров в сутки с середины июня. Газпром возложил вину за задержку на ремонт немецких газоперекачивающих агрегатов Siemens, GCU. Они необходимы для закачки газа в трубопровод. Особую проблему представляло возвращение турбины из Канады. До сих пор она дошла только до Германии.

Европа неоднократно заявляла, что основная причина снижения потока газа не связана с проблемами турбин.