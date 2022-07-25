 

Чижов: обсуждать сроки строительства турбины для “Северного потока” преждевременно

25.07.2022, 23:44, Разное
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Владимир Чижов (представитель РФ в ЕС) заявил, что необходимо дождаться прибытия турбины на место эксплуатации, прежде чем обсуждать продолжительность ее срока службы.
Она (турбина) необходима. В конце концов, она прибудет на место, потому что ее нужно доставить из Германии через Финляндию туда, где она будет работать, чтобы она функционировала должным образом”. заявил он в эфире телеканала “Россия-24”.

После планового технического обслуживания “Северный поток”, основной маршрут “Газпрома” по доставке газа в Европу, был вновь открыт 21 июля. Уровень прокачки составил 40%, что соответствует его мощности в 170 миллионов кубометров в сутки с середины июня. Газпром возложил вину за задержку на ремонт немецких газоперекачивающих агрегатов Siemens, GCU. Они необходимы для закачки газа в трубопровод. Особую проблему представляло возвращение турбины из Канады. До сих пор она дошла только до Германии.

Европа неоднократно заявляла, что основная причина снижения потока газа не связана с проблемами турбин.



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