Укороченный блейзер, кроссовки и контрастные аксессуары: миксуем широкие джинсы в стиле голливудских звезд

Широкие джинсы приобрели бешеную популярность в 90-е, супермодели тогда повсеместно красовались на всех мероприятиях в штанах такого кроя. Это был писк моды. На несколько десятилетий широкие штаны канули в небытие, чтобы в 2022 году взорвать модные площадки своим удобством и стилем. С чем комбинируем штаны в этом сезоне?

Хейли Бибер

Хейли Бибер известна как большая любительница и коллекционер черных кожаных курток, которых, по ее словам, у нее более сотни. И, конечно, она не упустит шанса покрасоваться таким стильным сочетанием. Тут главное – соблюсти баланс и приоткрыть немного тела, чтобы добавить образу легкости и не быть похожей на капусту.

Селена Гомес

Сколько мы знаем Селену Гомес, звездочку канала “Дисней”, столько и видим ее бесконечные колебания веса, с которым она справиться не может. Но ей и так хорошо, особенно когда свои пышные бедра она балансирует блейзером оверсайз и широкими штанами. Согласитесь, очень стильно, с претензией на монументальность.

Кэти Холмс

В юные годы Кэти Холмс потрясла своей красотой весь мир, а сегодня она является амбассадором естественного старения. Но это не мешает актрисе выглядеть стильно в мешковатых штанах. Главное – выбрать статусные аксессуары согласно возрасту, которыми в данном случае стали сумка и укороченный блейзер от “Шанель”.

Оливия Кальпо

Актриса не гонится за титулом самой стильной женщины Голливуда, это у нее получается само собой. Возможно, так стильно джинсы обыгрывает оригинальный укороченный корсет. Попробуем?

Дженнифер Лопес

Стилем этой женщины восхищается весь мир и стремится максимально повторить его. Но никто не сможет повторить посадку широких штанов на ее крутых бедрах. Остается только подбирать неброский верх и модные аксессуары. И не забудьте круглые серьги, визитной карточки певицы.

Эльза Хоск

Супермодель надела поверх широких штанов классическую черную кожаную куртку с желтой полосой, которую эффектно обыграла микро сумочкой. Получилось дерзко, стильно и уместно для похода не только в магазин за молоком, но и в ресторан, перекусить с подружками. Но есть нюанс: макияж при таких ярких деталях должен быть максимально естественным, никакой красной помады.

Белла Хадид

Белла Хадид давно признана мастерицей умело сочетать вещи и создавать уникальный уличный стиль. Она предпочла надеть наверх простой топ без рисунков, чтобы взгляд не отвлекался от главной звезды образа – штанов. Дополните их широким ремнем контрастного цвета, чтобы подчеркнуть талию.