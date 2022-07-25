 

При стрельбе в канадском Лэнгли погибли два человека

25.07.2022, 23:07, Новости дня
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В результате стрельбы в Лэнгли канадской провинции Британская Колумбия в понедельник погибли два человека, еще столько же получили ранения, нападавший ликвидирован полицией, сообщил телеканал CBC.

По имеющимся у телеканала сведениям, одна из пострадавших была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, еще один человек получил ранение в ногу, передает ТАСС.

Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего. «Пока что мы не знаем ни мотива, который привел к этому инциденту, ни возможных связей между умершим подозреваемым и жертвами», – приводит телеканал слова представителя полиции.

По данным правоохранительных органов, неизвестный рано утром в понедельник открыл стрельбу по бездомным. В полиции подчеркнули, что атака носила, вероятно, нацеленный характер.

Напомним, в мае после сообщений о человеке с винтовкой в канадском Торонто закрыли три школы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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