Мнение: Навязать алименты силой



Tom Lovell. Shot in the dark.

Сегодня пошел уже шестой месяц так называемой «СВО», и как всегда – есть повод оглянуться назад, подумать, решить, что было сделано не так, о чем-то (запоздало) пожалеть… Отечественные «патриоты» давно этим занимаются, собственно, им и повода никакого не нужно. Пишут они много, правда, их «сожаления» довольно однотипны. Собственно, никаких реальных сожалений у них вообще нет, «всё было правильно», лишь одно чаще всего не дает покоя: недоиспользовали, типа, «фактор внезапности». Как обычно у упырей – больше всего они жалеют о своем «излишнем гуманизме», и только его никак не могут себе простить – плачут, что не обстреляли сразу, с самого начала, тяжелыми ракетами казармы ВСУ – и, конечно, что не взорвали Киев, пресловутые «центры принятия решений».

«Почему, ну почему мы были такими человеколюбивыми?» – бьют себя в грудь поклонники СВО и клянутся, что больше они гуманными не будут, не допустят такую ошибку. Естественно, никто, кроме их самих, их в гуманности не обвиняет.

А я тоже всё задаю себе вопрос – в чем же была ошибка, что было сделано не так? И мысленно забираюсь гораздо дальше, чем на 5 месяцев назад. Мне в последнее время все чаще кажется, что корневая, стратегическая ошибка во взаимоотношениях с Украиной была вообще допущена в начале 90-х – когда мы «в одно рыло» забрали себе все месторождения нефти и газа в Сибири, и приватизировали их, а потом обратно национализировали безо всякого участия Украины. Такая жадность, понятно теперь, во многом оттолкнула Украину на Запад, подвела мину под любые последующие проекты реинтеграции, сделала их с точки зрения Украины лицемерными и фальшивыми.

Были ли у Украины основания претендовать на какую-то долю от наших сибирских недр? Если посмотреть объективно – в принципе да, ведь именно украинцы в большом числе ехали на освоение месторождений, когда я довольно долгое время работал в ХМАО на выборах, мне частенько говорили, что большая часть тамошних нефтяников приехала как раз с Украины. Да и среди газовиков в ЯНАО украинцев исторически тоже всегда было немало.

Так что, если б РФ изначально демонстрировала готовность «делиться» недрами, то есть прежде всего – тем же Газпромом и Роснефтью – то, глядишь, и с Украиной можно было бы договариваться без танков и бомб, и процессы реинтеграции, на почве взаимного ИНТЕРЕСА, шли бы как по маслу…

Впрочем, я понимаю, какую «непредсказуемую» реакцию вызвали бы такие идеи в «широких народных массах» самой России. Реакция как раз была бы более чем предсказуема – она была бы злобной и абсолютно категоричной. Что-то типа – «еще чего! Кому давать НАШУ нефть и наш газ – хохлам?? Да пусть они подавятся! С какой стати?? Газ – наш! И нефть – тоже вся наша! Ишь чего захотели! Да ни в жисть! Не имеют права! Обойдутся! Пусть мерзнут, пусть подыхают без нашего газа, гы-гы-гы! Накося выкуси!» и т.д., приправленное, естественно, русским народным матерком. Собственно, генеральную репетицию такого мы видели зимой 2009 года, когда эта злоба первый раз выплеснулась во всей ее первозданной красе: тогда был первый и очень острый «конфликт интересов» между Газпромом и Украиной по поводу газа: Газпром поднял цены и требовал платы, украинцы платить отказывались, и тогда, помнится, Газпром аж на пару недель вообще «закручивал вентиль» – в разгар зимы прекращая подачу газа на Украину вовсе, и всё это при полной и горячей поддержке российского народонаселения.

Господствующий «народный» комментарий тогда был именно такой – ГазНаш, платите суки, вы сами виноваты и т.д. Первый острейший кризис в российско-украинских отношениях. И понятно, что на этом фоне все разговоры про «восстановление справедливости» относительно сибирских месторождений были бы и оставались бы абсолютно и агрессивно непонятыми в самой РФ. Значит, на самой этой идее надо ставить крест?

Забавно, но нет. Наоборот. Ведь за что, если разобраться, сейчас идет кровавая бойня, и солдаты российской группировки Центр «за метром метр» идут по Украине? Очевидно – за то, чтобы буквально силой навязать украинцам российскую нефть и российский газ, причем – по внутрироссийским расценкам. Рассмотрим варианты «победы»: их, насколько можно понять, сейчас рассматривается в Кремле два. Или на «освобожденных» территориях провозглашается некая «подлинная Украина» во главе с «законным президентом Януковичем», или в занятых российскими войсками областях проводится серия референдумов по типу крымского, и эти области просто добавляются в состав Российской Федерации.

В обоих случаях (что подчеркивается) территория становится как бы российской или на правах российской, с чем оказываются связаны российские же «ништяки» – то есть, в частности, Газпром и Роснефть переходят-таки «в долю». Как следствие – прокачка газа по российским внутренним ценам (главный предмет конфликта в 2009 году), российские же цены на бензин на заправках в Запорожье и Херсоне – словом, «общенародное достояние» (как Газпром в рекламе называет сам себя) становится и украинским тоже.

Довольно абсурдно звучит, но сейчас россияне воюют, погибают сами и убивают украинцев – ради того, чтобы навязать Украине свое «национальное богатство».

Я тут вспоминаю историю своей семьи. Когда моя мама развелась с моим отцом (а мне тогда было года два), мама, всю жизнь не терпевшая никакого принуждения ни в чем, и особенно в отношении других – решила не брать с отца алиментов, типа, с какой стати? Я же сама ушла, почему он должен страдать? И сказала ему об этом, искренне считая, что он обрадуется.

Папка, однако, бывший всю жизнь тишайшим человеком, не то что не обрадовался, а наоборот – пришел в ярость и буквально орал – нет, этому не бывать! Ты будешь брать у меня алименты! Я тебя по суду заставлю это делать! «Суд» маму более всего удивил – и вплоть до моего 18-летия отец скрупулезно выплачивал их каждый месяц, что-то сам высчитывая (маме так никогда и в голову не пришло проверять его реальные доходы).

Здесь явно есть что-то похожее – «навязать алименты силой». Только не судом (какой может быть суд?), а прямо так сразу – войной. Непостижимые извивы русской ментальности.