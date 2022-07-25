DM – «обращаются хуже, чем со скотом» — британцы часами стоят в очередях на паспортный контроль, чтобы попасть во Францию

В минувшие выходные десятки тысяч британских семей провели десятки часов в очередях на паспортный контроль в портах по пути во Францию, а другие вынуждены были отстаивать длинные очереди к стойкам регистрации и на прохождение контроля безопасности в аэропортах Великобритании, передаёт Daily Mail. В задержках обвинили дополнительные пограничные проверки после брексита и нехватку персонала на пунктах паспортного контроля.



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Разъярённые британцы, которым пришлось провести почти сутки в огромных очередях на главных транспортных узлах Великобритании — в портах Дувра и Фолкстона, жалуются на то, что с ними «обращаются хуже, чем со скотом», пишет Daily Mail.

В минувшие выходные десяткам тысяч измученных семей пришлось пережить хаос в попытке пересечь Ла-Манш по пути во Францию, многим из них пришлось ночевать в своих автомобилях из-за задержек на пунктах паспортного контроля.

Проблемы начались утром пятницы, и, несмотря на надежду, что в воскресенье ситуация нормализуется, она оправдалась только в порте Дувра, где во второй половине дня движение пришло в норму. Однако в Фолкстоне ситуация оставалась тяжёлой. Некоторым семьям пришлось потратить 21 час на то, чтобы пересечь границу, а кто-то жалуется, что почти за десять часов в очереди они преодолели чуть больше километра.

По словам отца троих детей Манеша Лутры, они с семьёй выехали из дома в Эссексе в 4 утра в субботу и уже в 6 утра встали в очередь из машин, однако сумели пересечь пункт паспортного контроля только в 1 час ночи в воскресенье. Лутра отметил, что его семья, как и многие другие, «много раз» хотели сдаться и поехать домой, так как им не предоставляли никакой информации и никакой поддержки.

Как отметила ещё одна британка, пытавшаяся попасть во Францию, у людей в очереди заканчивались еда и вода, они теряли сознание и были вынуждены выгуливать собак вдоль дороги к пунктам паспортного контроля.

Издание отмечает, что в задержках обвинили дополнительные пограничные проверки после брексита и недоукомплектованность пунктов паспортного контроля, так как французские пограничники задействовали только шесть из 12 пунктов. Гнев британцев был в первую очередь направлен на главу пограничной полиции Франции Фернана Гонтье, который неоднократно высказывался против брексита.

«Сначала французы не приходят на работу, а затем отказываются извиниться за то, что испортили британцам заслуженный отпуск. Неудивительно, что люди спрашивают, не является ли это очередным примером антибританского поведения французов», — приводит издание слова члена парламента Дувра Натали Элфике.



Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс обвинил Францию в «неприемлемых» задержках, заявив, что французские паспортные службы должны были обеспечить достаточное количество персонала на паспортном контроле.



Впрочем, французский политик Пьер-Анри Дюмон, в свою очередь, обвинил в задержках выход Великобритании из ЕС, заявив, что это «последствия брексита» требуют дополнительных проверок, и добавив, что порт Дувра «слишком мал».



Как пишет Daily Mail, «абсолютный хаос» воцарился не только в портах, но и в аэропортах Великобритании. В воскресенье длинные очереди выстроились к стойкам регистрации авиакомпании EasyJet в аэропорту Бристоля. А в пятницу на очереди на прохождение контроля безопасности неоднократно жаловались пассажиры аэропортов Хитроу, Гатвик и Манчестер; нехватка работников также привела к длительным задержкам в выдаче багажа.