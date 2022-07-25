SZ – незадолго до учений в Индо-Тихоокеанском регионе немецкие истребители лишились боеспособности

Из-за подозрений на неисправность катапультируемых кресел парк истребителей Eurofighter ВВС Германии оказался боеспособен лишь «в очень ограниченных масштабах», пишет Süddeutsche Zeitung. В настоящий момент полёты истребителей приостановлены, до завершения проверки они будут использоваться лишь для исполнения особо важных заданий. «Плохая новость» пришла как раз во время посещения эскадры министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт — и незадолго до учений на другом конце света.



AP

В течение последних двух недель министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, посещая воинские части, получала представление об оперативном потенциале Бундесвера. В пятницу из Нойбурга-на-Дунае, где базируется 74-я тактическая эскадра ВВС ФРГ, пришли плохие новости. Выяснилось, что парк истребителей Eurofighter боеспособен лишь «в очень ограниченных масштабах». Представитель люфтваффе сообщил, что производитель катапультируемых кресел проинформировал ВВС о проблемах с качеством установленных в них пиропатронов. Существует подозрение, что около 20% всех пиропатронов неисправны. Поэтому теперь специалистам требуется проверить все истребители с катапультируемыми креслами. Для истребителей Tornado разрешение на возобновление полётов было дано уже в течение дня, пишет Süddeutsche Zeitung.

Для визита Ламбрехт в Нойбург эта информация имела вполне конкретные последствия. Планировалось, что в пятницу эскадра выполнит демонстрационный полёт в присутствии министра обороны. Однако от планов в конечном счёте пришлось отказаться. На данный момент тренировочные полёты на истребителях приостановлены. Ламбрехт назвала решение «абсолютно правильным». В ВВС ФРГ насчитывается почти 140 истребителей Eurofighter. Истребители будут использоваться лишь для исполнения особо важных заданий. Ламбрехт подчеркнула, что «даже в таких условиях Германия выполняет свои союзнические обязательства».

Истребители из Нойбурга, например, регулярно используются на восточном фланге НАТО. Там немецкие пилоты контролируют воздушное пространство совместно с ВВС стран-партнёров. Кроме того, в состав эскадры входит одна из двух пар истребителей, постоянно пребывающих в состоянии повышенной готовности для защиты воздушного пространства над Германией в случае чрезвычайных ситуаций. Они взлетают не позднее, чем через 15 минут после поступления сигнала тревоги. Несмотря на проблемы, люфтваффе приходится выполнять эти задачи.

Более того, пилотам и их истребителям вскоре предстоит отправиться в путешествие на другой конец света — в Индо-Тихоокеанский регион. Планируется, что ВВС ФРГ будут пребывать за рубежом в течение шести недель, с середины августа до начала октября. В этот период они примут участие в совместных учениях со странами-партнёрами в Австралии, получивших названия Pitch Black и Kakadu. Поэтому люфтваффе стремится как можно скорее решить проблемы с катапультируемыми креслами.

Как отмечает издание, в ходе посещения воинских частей Ламбрехт выясняет реальную боеспособность бундесвера, прежде всего в ситуациях непредвиденных проблем. Произошедшее в пятницу обозначило определённые ограничения.

Долгие годы экономии оставили на бундесвере «глубокие шрамы». Сухопутные войска, например, больше не способны «с ходу» перебросить оперативную группу — теперь это требует тщательного планирования. Военно-морской флот страдает из-за непрекращающегося ремонта кораблей, которых и так мало. ВВС? Пять лет назад в боевой готовности не находилось и половины примерно из 140 истребителей Eurofighter. В недавно разработанном военно-транспортном самолёте Airbus A400M обнаружились технические неисправности. После начала российской спецоперации на Украине бундесвер получил в своё распоряжение дополнительные €100 млрд. В Нойбурге Ламбрехт заявила, что с тех пор «бундесвер вышел из состояния спячки».

Теперь у люфтваффе хватает смелости что-то предпринимать. В Индо-Тихоокеанский регион планируется направить 13 самолётов, в том числе шесть истребителей Eurofighter, четыре Airbus А400М и три самолёта-заправщика. Для того чтобы добраться до Австралии, им предстоит преодолеть расстояние более 22 тыс. км с промежуточными посадками в ОАЭ и ​​Сингапуре, а также дозаправкой в ​​воздухе. Кроме того, запланированы краткосрочные вылеты в Японию и Южную Корею. Главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхарц собирается долететь из Нойбурга в Сингапур за 24 часа. «Боеспособные военно-воздушные силы должны быть в состоянии сделать это», — заявил в пятницу Герхарц.

Люфтваффе продолжает то, что начали в прошлом году ВМС: растущие претензии Китая побудили предыдущее правительство усилить поддержку стран-партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралии, Японии и Южной Кореи. Впервые за 20 лет ВМС ФРГ направили в регион военный корабль: фрегат «Бавария» принял участие в масштабных учениях и зашёл в порты нескольких государств. Но у ВМС нет достаточного количества кораблей, чтобы постоянно присутствовать в регионе.

Теперь люфтваффе должно показать, что Германия «подходит к своим обязательствам в Индо-Тихоокеанском регионе со всей серьёзностью». Из-за проблем с катапультируемыми креслами давление на эскадру в Нойбурге значительно возросло, отмечает Süddeutsche Zeitung.