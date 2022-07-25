 

Глава ВФЛА: Речь не идет о массовом уходе российских спортсменов

25.07.2022, 22:15, Разное
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Ирина Павлова, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики, высказалась по поводу изменения отношения к спортсменам в России.
Никто никогда не подавал заявления о переходе. Часто они происходят из-за браков или разводов. “Мы не говорим о массовом оттоке спортсменов. Все случаи можно пересчитать по пальцам одной руки”. цитирует Привалова ТАСС.

1 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила всем спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в любых соревнованиях, которые проводились под ее кураторством.

Более того, с 2015 года в членстве в Международной федерации федераций было отказано Всероссийской федерации легкой атлетики. Российские легкоатлеты могли участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Нейтральный статус для 18 российских спортсменов был утвержден Всемирной федерацией легкой атлетики 8 июля. Однако россияне не будут допущены к участию в чемпионате мира 2022 года.

Ранее Привалова заявила, что необходимо возродить связь между легкоатлетическими поколениями.



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