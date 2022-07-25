 

Юргенсу отказали во въезде в Латвию

25.07.2022, 22:15, Разное
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Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что его не пустили в Латвию из-за того, что он отказался подписать документ с осуждением российских властей.
Юргенс утверждает, что направлялся на Балтийский форум.

Он пояснил РБК, что латвийские пограничники отказались пропустить его в Латвию на Балтийский форум без того, чтобы я не подписал документ с осуждением российских властей. Они также объявили мой отказ угрозой безопасности страны.

Это произошло на границе Беларуси и Латвии 22 июля (пограничный переход “Урбаны – Силене”).

Юргенс заявил, что не подписал документ, так как не согласится с тем, чтобы кто-либо подписал его против его страны. Юргенс сообщил, что российские дипломаты направили ноты протеста латвийским властям, ожидая их ответа.

14 июля правительство Латвии приостановило действие соглашения об облегчении трансграничных поездок между жителями приграничных регионов РФ и Латвии.



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