Маск опубликовал фото с Брином на вечеринке после слухов о романе с его женой

Американский предприниматель Илон Маск в ответ на сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой Шэнахан из-за ее романа с основателем Tesla, поделился совместным с ним свежим фото с вечеринки.

В Twitter Маска на протяжении всего дня активно обсуждаются слухи о его романе с Шэнахан, при этом сам Маск уже неоднократно эту информацию опровергает.

Один из пользователей опубликовал фото, которую сам Маск передал газете New York Post. На нем он стоит рядом с Брином, передает РИА «Новости».

«Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов», – прокомментировал Маск эту фотографию в Twitter.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что сообщения СМИ о его романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина не соответствуют действительности. Также он отметил, что с самим Брином поддерживает дружеские отношения.

В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что Сергей Брин подал на развод со своей женой Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее романа с американским предпринимателем Илоном Маском. По информации издания, прошлой осенью у Маска был короткий роман с Шэнахан. Во время предполагаемой связи Маска с Шэнахан Брин и его супруга уже расстались, однако жили вместе. Сооснователь Google подал на развод в январе. Как отмечала газета, Маск и Брин были близкими друзьями. Во время одной из встреч, по данным газеты, Маск упал на колени перед Брином и умолял его о прощении за всю ситуацию. Сооснователь Google принял извинения, но, как указывало издание, сейчас почти не разговаривает с Маском.

Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX. Согласно оценкам Bloomberg, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 227 млрд долларов.

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