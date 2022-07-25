 

СМИ: Джонсон не намерен уходить с поста лидера тори до следующих выборов

25.07.2022, 21:45, Новости дня
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Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в частном разговоре, что не хочет уходить с поста лидера Консервативной партии до следующих выборов, информирует газета Telegraph.

Отмечается, что Джонсон в разговоре с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом сказал, что «стер бы все», что мешает ему оставаться премьер-министром.

«Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии… Он также сказал, что если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», – сообщил лорд Краддас газете, передает РИА «Новости».

Ранее газета Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера сообщила, что подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает вернуть себе пост главы правительства в будущем.

Напомним, что действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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