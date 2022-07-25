МИД предостерег Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС

Россия предостерегает режим президента Украины Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Напомним, что в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.

Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.

Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.

В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.

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