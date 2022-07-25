Мнение: Путин разрушил всё дело моей жизни

91-летний (!) Михаил Горбачев внезапно вынырнул из политического небытия – и припечатал Путина. Причем понятно, что тактически хула от Горбачева – это скорее политический плюс для Путина, поскольку народ во всей стране Горбачева страстно ненавидит, считая, что он «агент ЦРУ» и «развалил Советский Союз». То есть слова Горби – лишний повод для народонаселения еще плотнее (хотя куда уж больше?) сплотиться вокруг «нацлидера», ведущего радостную публику прямиком в пропасть. Пусть их. Не удивлюсь, если реплику Горбачева с удовольствием обсосут со всех сторон на госканалах, прежде всего на ежедневных «пятичасовках ненависти» у Соловьева, Норкина и Шейнина. «Горбачев сказал, что Путин разрушил дело его жизни! Верной дорогой идем, товарищи!»

Ненависть населения к Горбачеву, при котором в жутком СССРе стало по крайней мере можно дышать – само по себе диагноз. Этот народ не спасти. Другие люди – может быть, внуки нынешних, бродя среди опустевших развалин – вспомнят с горечью, что патриарх уже почти на пороге могилы давал дедам последний шанс ужаснуться самим себе – но те и его по обыкновению просрали.