Мнение: Канцлер Шольц проводит германскую великодержавную политику

Канцлер Шольц проводит германскую великодержавную политику

В понедельник Шольц опубликовал в Frankfurter Allgemeine Zeitung гостевую колонку, в которой без прикрас объяснил, почему Германия поддерживает войну США на Украине против России, активно вооружая Украину, срывая достижение любых договоренностей о мире и капитально перевооружая бундесвер.

Все это не имеет никакого отношения к защите демократии или «западных ценностей», сопротивлению авторитарному агрессору и прочему, что обычно перечисляют как официальные оправдания. На самом деле война на Украине нацелена на то, чтобы помочь Германии стать ведущей вооруженной державой в Европе и из великой державы стать мировой державой.

Колонка озаглавлена «Европа в эпоху войн: ЕС должен стать геополитическим игроком.»

Шольц пишет: «В последние годы часто по праву звучало требование, что ЕС должен стать геополитическим актером. Это амбициозное заявление, но от этого не менее справедливое! Исторические решения последних месяцев означают, что Евросоюз сделал большой шаг в этом направлении».

Когда представитель правительства Германии говорит: «Европа» и «ЕС», он имеет в виду Германию. В статье Шольц подчеркивает, что политику несогласия со стороны меньших государств в ЕС больше не будут терпеть. Как уже мы видим в сфере финансов и экономики, Брюссель, Берлин и мощные экономические силы, которые за ними стоят, будут диктовать также и внешнюю политику. Европейский «самый важный ответ на смену эпох» это «единство», утверждает Шольц.

«Мы категорически должны его поддерживать, и мы должны его углубить. Для меня, это означает конец эгоистичного блокирования европейских решений отдельными государствами. Конец отдельным национальным действиям, которые вредят Европе как целому. Мы попросту не можем больше позволить вето отдельных государств, например, во внешней политике, если мы хотим, чтобы к нам прислушивались в мире соперничающих великих держав.»

Эта статья также разоблачает ложь Зеленского, что вхождение в ЕС означает демократию и национальное самоопределение. На самом деле олигархи, от чьего имени говорит Зеленский, обещают себе, что в ЕС они смогут эксплуатировать свой рабочий класс более эффективно.

Рабочие Греции, чей уровень жизни был разрушен «экономией», по требованию ЕС, могли бы сказать пару слов об этом, как и рабочие Болгарии, Румынии и других восточноевропейских стран, которые, через 15 лет членства в ЕС, все равно зарабатывают только часть того, что их коллеги в Западной Европе. Как члены ЕС они могут свободно переезжать в другие страны ЕС и работать, но и там их за гроши эксплуатируют на стройках, бойнях и в сфере услуг.

Шольц безоговорочно поддерживает цель НАТО – продолжать войну на Украине до поражения России, даже если это означает риск ядерной войны. «Мы поддерживаем Украину – и будем поддерживать пока она нуждается в нашей помощи: экономической, гуманитарной, финансовой, и поставками оружия», пишет он. В начале войны Шольца и его партию SPD обвиняли в неохотной поддержке Украины и задержке в поставках оружия. Но с тех пор партия заняла ясную позицию. Те, кто были против полного разрыва с Москвой изолированы. Бывшему канцлеру Шредеру – приятелю Путина и долговременному сотрудник Газпрома, теперь даже угрожает исключение из партии.

На конференции связанного с SPD фонда Фридриха Эберта 21 июня новый глава партии Ларс Клингбейль уже призвал к «новым стратегическим партнерствам».

«Нам нужны новые стратегические альянсы, основанные на экономических интересах и политической направленности», заявил он. «Германия должна стремиться стать ведущей державой. После почти 80 лет сдержанности, у Германии теперь новая роль в международной системе координат».

Клингсбейль открыто подчеркнул, что эта роль «ведущей державы» подразумевает также использование военной силы. «Я подозреваю, что некоторые теперь встревожены», сказал он. «Глава SPD говорит о «ведущей державе», о бундесвере, о военной силе. Я могу представить себе, что некоторые будут спорить. Но я могу утверждать, что мы реалисты».

Ведя прокси войну против России, правительство Германии следует традиции гитлеровского вермахта. Военное поражение России, которого желает НАТО и правительство Германии, создаст условия для раздробления огромной страны и грабежа ее обширных запасов сырья – цель, которую Германия уже преследовала во Второй мировой войне, когда она напала на СССР.

Шольц также хочет с помочью войны на Украине усилить господство Германии в Восточной Европе. Как «страна в центре Европы», Германия «соединит Восток и Запад, Север и Юг Европы», пишет он. Украина, Молдавия, Грузия и все страны западных Балкан должны быть приняты в ЕС. «На востоке альянса – в Литве, Словакии, на Балтике» – Германию «значительно увеличит свое вооруженное присутствие», добавляет он.

И в этом Шольц опирается на преступные традиции Германии. Контроль над «Mitteleuropa», как это тогда называлось, был центральной целью в Первой и Второй мировых войнах. Позорно известная «Сентябрьская программа» Теобальда фон Бетманн Хольвега, тогдашнего имперского канцлера, составленная вскоре после начала Первой мировой войны, утверждала, что только Германия, усиленная Mitteleuropa сможет стать равной мировой державой наряду с Великобританией, США и Россией.

Поразительно, но Шольц ни разу не упоминает США в своей статье. Это не упущение. Сейчас США необходимы для Германии как сильнейшая военная держава мира и глава НАТО, но в долгосрочной перспективе, США рассматривается как стратегический соперник.

Германские СМИ следят за внутренним и внешним упадком США со смесью озабоченности и злорадства. Вот типичный комментарий газеты Süddeutsche Zeitung на визит Байдена в Саудовскую Аравию.

Байден «прибыл с совершенно нереальным списком требований только для того, чтобы убыть через 24 часа с многими громкими словами, но с немногими конкретными достижениями», он получил «урок утраты силы», пишет Стефан Корнелиус – глава политического раздела газеты. «Этот визит демонстрирует упадок американской власти; он показывает действие центробежных сил в том, что стало мульти полярным миром».

(с) Петер Шварц

https://www.wsws.org/en/articles/2022/07/21/hthf-j21.html – оригинал на английском

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