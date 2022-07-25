Мнение: О героях на щитах

Да-да, страна должна знать своих героев ©

Их подвиги, их звания, их лица.

И вот героев «Операции Z», награждённых орденами и медалями, стали в Москве поднимать на щиты. Буквально. В столице вдоль крупных магистралей появились рекламные билборды с именами и фотографиями особо отличившихся участников специальной военной операции.

С какой целью?

Как утверждают в московских СМИ, это дань мужеству и отваге наших военных, чьи подвиги достойны того, чтобы о них узнала вся страна. Впрочем, никто из столичных чиновников под этой фразой напрямую не подписался, и она ушла в эфир от имени журналиста.

Но не только это создаёт впечатление… сложное.

Вот так едешь по какому-нибудь проспекту в Москве, а со щитов смотрят на тебя «Скидки в сетевых супермаркетах», «Недвижимость от крупного застройщика», — хоп! — Герой России, а затем снова — скидки, банковские карты и проч. Словом, #реклама чего-то сугубо потребительского.

И это вот — правильно?

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