Мнение: О героях на щитах
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Да-да, страна должна знать своих героев ©
Их подвиги, их звания, их лица.
И вот героев «Операции Z», награждённых орденами и медалями, стали в Москве поднимать на щиты. Буквально. В столице вдоль крупных магистралей появились рекламные билборды с именами и фотографиями особо отличившихся участников специальной военной операции.
С какой целью?
Как утверждают в московских СМИ, это дань мужеству и отваге наших военных, чьи подвиги достойны того, чтобы о них узнала вся страна. Впрочем, никто из столичных чиновников под этой фразой напрямую не подписался, и она ушла в эфир от имени журналиста.
Но не только это создаёт впечатление… сложное.
Вот так едешь по какому-нибудь проспекту в Москве, а со щитов смотрят на тебя «Скидки в сетевых супермаркетах», «Недвижимость от крупного застройщика», — хоп! — Герой России, а затем снова — скидки, банковские карты и проч. Словом, #реклама чего-то сугубо потребительского.
И это вот — правильно?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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