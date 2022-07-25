Мнение: Столетняя ипотека, миллениалы виноваты в инфляции и безработица в Европе «из-за Путина»

1. «Их нравы». Столетняя ипотека — проза жизни в Европе. На фоне вековой ипотеки в целом ряде европейских стран, российская ипотека на 5-25 лет, на которую у нас так много жалуются, отнюдь не выглядит пожизненной (ссылка):



Ипотека на 50-100 лет – уже существует. И я не только про планы Великобритании, запилить 50-летнюю ипотеку <…> (ссылка).

В Швеции к 2013 г. средний срок ипотеки достиг 140 лет. Ещё раз – 140 лет. Даже пришлось в 2016 г. законом ограничивать срок 105 годами.

Швейцария – тоже выдаёт на 100 лет.

Япония – выдавала 100-летнюю ипотеку уже в 80-х гг. И сейчас здесь кредит на 50 лет – норма. Но в случае смерти заёмщика, к остатку срока прибавляют ещё 50 лет, и передают долг наследникам.

А уж Германия, Испания, Кипр – с их ипотекой на 40 лет, выглядят зажатыми первокурсницами.

2. На Западе нашли, кто виноват в высокой инфляции (помимо Путина, конечно). Оказывается, молодёжь погрязла в мелком потребительстве и не желает откладывать деньги на крупные серьёзные покупки (ссылка):



Стремительный рост инфляции ставит рынки в тупик и вызывает опасение рецессии, эксперты обвиняют в высоких ценах миллениалов.

«Cлишком много людей со слишком большим количеством денег гонятся за слишком малым количеством товаров», — сказал главный инвестиционный директор Smead Capital Management Билл Смит, обвиняя эту группу населения. Он рассказал, что в США насчитывается около 92 миллионов миллениалов, в основном в возрастной группе от 27 до 42 лет. Многие из них отложили покупку дома или автомобиля примерно на семь лет и, таким образом, планируют сделать это позже, чем большинство других поколений.

Согласно опросам, около 60 процентов миллениалов не приобретают жилье из-за студенческих долгов, также это поколение с самым быстрорастущим долговым бременем.

Инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания. Потребительские цены выросли на 8,8 процента в июне по сравнению с прошлым годом.

3. Владимир Путин карает нашкодивший Запад не только инфляцией, но и безработицей (ссылка):

Бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар (кстати, в европейских университетах макроэкономику изучают по его учебникам) пожаловался в твиттере на рабочих, которые не понимают, почему они должны стать безработными:

«А. Когда инфляция возникает из-за перегрева, убедить рабочих в том, что безработица должна увеличиться, чтобы укротить инфляцию, сложно, но, по крайней мере, логику можно объяснить.

Б. Когда инфляция вызвана повышением цен на сырьевые товары и энергоносители, убедить рабочих в том, что безработица должна увеличиться, чтобы укротить инфляцию, еще сложнее. “Почему я должен потерять работу из-за операции Путина на Украине?”

В. Это действительно очень усложняет работу и коммуникационную стратегию центральных банков.»

Рабочим остается только убедить (и не в твиттере) Оливье Бланшара в том, что укрощение инфляции за счет безработицы не лучший выход.