«Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином

Соглашение, как пишет официальный сайт клуба, рассчитано на один год.

23-летний Кин в прошлом сезоне сыграл в 80 матчах за “Чикаго Вулвз” и набрал 45 очков (8+37). Кин также выиграл Кубок Колдера Американской хоккейной лиги и стал лучшим защитником во время плей-офф.

Ранее пресс-служба “Спартака” прокомментировала информацию о том, что нападающий Микс Индрашис подписал контракт на выступление за немецкий клуб “Швеннингер Уайлд Уингз”.