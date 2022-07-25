 

«Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином

25.07.2022, 20:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соглашение, как пишет официальный сайт клуба, рассчитано на один год.
23-летний Кин в прошлом сезоне сыграл в 80 матчах за “Чикаго Вулвз” и набрал 45 очков (8+37). Кин также выиграл Кубок Колдера Американской хоккейной лиги и стал лучшим защитником во время плей-офф.

Ранее пресс-служба “Спартака” прокомментировала информацию о том, что нападающий Микс Индрашис подписал контракт на выступление за немецкий клуб “Швеннингер Уайлд Уингз”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.22 / «Каждый русский должен выйти к ратуше и пригрозить отозвать своего депутата» – 25-летний член Европарламента придумал, как прекратить боевые действия

24.11.21 / Младенцы могут распознавать юмор уже через месяц после рождения

25.08.21 / Простая мужская рубашка может стать красивым женским топом

23.12.20 / Егор Корешков и Полина Максимова, Олеся Судзиловская с сыном и другие гости модной презентации

06.07.21 / Московская полиция поможет Таджикистану мобилизовать резервистов для войны с талибами

26.06.22 / Компания Polestar представила прототип нового электрического седана

18.10.20 / В Пакистане сожжен транспортный конвой с тяжелой военной техникой США выводимой из Афганистана

18.02.22 / Сергей Безруков и Анна Матисон, Виктор Васильев и Анна Снаткина на премьере фильма “Папы”

16.07.22 / Хороший вкус и элегантность – это образ жизни: модные приемы, которые стоит перенять у Сары Джессики Паркер

28.02.22 / Мнение: Первые ласточки?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика