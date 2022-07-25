Миграционная служба Украины признала паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского недействительным
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“Государственная миграционная служба признала паспорт Игоря Коломойского недействительным”, – со ссылкой на базу данных недействительных документов Государственной миграционной службы.
Газета сообщает, что паспортные данные Коломойского (серия, номер) включены в архивные протоколы собраний акционеров “Приватбанка”.
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