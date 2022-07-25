 

Тренеры и игроки “Ахмата” подписали свои Паспорта болельщика

25.07.2022, 20:52, Разное
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Генеральный директор “Ахмата” Ахмед Айдамиров заявил, что игроки и тренеры раздали паспорта болельщика.
Мы подали групповую заявку в МФК Грозного, и в течение нескольких дней получили Паспорта болельщика. Пресс-секретарь клуба приводит слова Айдамирова о том, что все прошло, как и ожидалось.

Закон гласит, что болельщики и игроки клубов РПЛ, а также персонал будут допущены к матчам по Fan ID. На “портале Госуслуг” можно принимать заявки на получение паспорта болельщика. Документ содержит историю владельца на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков выдал Fan ID карты болельщиков для допуска на спортивные мероприятия.



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