 

Скандалы: Идеальный интим-развод

25.07.2022, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почему Wildberries не борется с мошенниками

Это просто идеальное преступление: клиент заказывает на Wildberries интим-игрушку по очень низкой цене, а вместо товара получает пустую пластиковую бутылку или какой-нибудь иной мусор. Почему идеальное? Потому что мало кто будет вскрывать пришедшую посылку при сотруднике магазина. И, придя домой, можно только оставить жалобу поддержке. А желающих купить что-либо очень много, тем более, что все интим-товары продаются просто с сумасшедшими скидками: там большой резиновый фаллос можно купить всего лишь за пару сотен рублей.

Придумал этот развод некий Лачин Магомедович Идрисов (ИНН 615419171221): судя по всему, предприниматель кавказского происхождения, проживающий в городе Таганроге Ростовской области. Его «магазин» называется незамысловато Intimshop. Под всеми его товарами множество сообщений, что это мошенник и оценка — «одна звезда», из чего можно сделать вывод, что пострадавших — не одна сотня. Однако магазин до сих пор работает. Понятно, что мало кто пойдёт в полицию подавать заявление на этого хитрого мошенника из-за ущерба в несколько сотен рублей.

— В его «магазине» нет ничего дороже 1000 рублей, — отметил юрист Александр Запольский. — И максимум, что ему грозит, — административное наказание за мелкое хищение. Согласно статье 7.27 КоАП РФ — это максимум до пятикратной стоимости похищенного имущества. Понятно, что в полицию с таким обвинением никто не пойдёт, и ущерб от насмешек от полицейских для пострадавшего будет значительно больше, чем даже штраф для продавца.

Не исключено, впрочем, что таким способом уроженец Кавказа, где довольно негативно относятся к подобным игрушкам, своеобразно борется с покупателями подобных товаров, однако мы не смогли связаться с господином Идрисовым, чтобы понять его мотивацию: деньги или всё же нравственность?

Почему бездействует Wildberries?

Впрочем, вне зависимости от мотивации «продавца» на обман покупателей остаётся вопрос: почему его «магазин» всё ещё работает на площадке? Ведь многие покупатели впоследствии оформляют претензии в компанию, но в ответ получают издевательское сообщение, что брака или несоответствия нет, поэтому продавец отказывается вернуть деньги.

 А зачем Wildberries бороться с мошенниками? — говорит юрист Ольга Тромифова. — Он получает свою комиссию. Все онлайн-площадки борются только с теми, кто пытается украсть из их кармана, а не из кармана обычных покупателей. Поэтому там всегда будут «работать» мошенники, которые обманывают покупателей не только таким способом, но и, например, продавая различные подделки.

Скриншот © LIFE

Действительно, сейчас на Wildberries можно без проблем найти товары, которые, как в 90-е, отличаются не только качеством, но и намеренным искажением названия. Например, после названия ставят точки или заменяют одну букву. На площадке продаются кроссовки New Balance, которые отличаются от оригинала на одну букву: вместо латинской L используется I. А иногда даже этим продавцы не заморачиваются и продают «оригинальные» наушники AirPods третьего поколения от Apple за 2500 рублей, в то время как настоящие стоят минимум 15–17 тысяч рублей.

Дошло до того, что на Wildberries поступила жалоба в правоохранительные органы из-за продажи подделок: производитель азиатских подгузников Kioki обнаружил, что его товар предлагают на площадке сразу несколько продавцов, но ни один из них не имеет никакого отношения к реальному бренду. Производитель пытался связаться с головным офисом компании, но безуспешно, в связи с чем было написано заявление в полицию Московской области.

В Wildberries же информацию о продаже подделок называют клеветой.

Александра Баязитова

Оригинал материала: “Лайф”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.21 / Купи и помоги

26.05.22 / Нейл-арт на ногах: тренды на любой вкус, которые помогут украсить пальчики этим летом

05.07.22 / «Не хуже западных лекарств» – Минздрав разработал стандарт по лечению пиявками

28.01.21 / Скандалы: Вербовка шпионов перешла в онлайн

27.05.22 / 80-летнюю пенсионерку из Подмосковья обчистили на 300 тысяч рублей

27.01.22 / Ободки для волос, шнурки и сумочки: десять идей, как превратить старую одежду в полезные вещи и украшения

10.07.20 / Опубликованы отрывки из тайного дневника Майкла Джексона

22.12.21 / Ученые: Симптомы дефицита витамина D ощущаются утром после пробуждения

27.06.22 / Как наслоить ароматы и не разочароваться в результате: учимся смешивать несколько парфюмов сразу

05.07.22 / Мнение: Новая Земля ждет Ивана Федотова?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика