Скандалы: Идеальный интим-развод

Почему Wildberries не борется с мошенниками

Это просто идеальное преступление: клиент заказывает на Wildberries интим-игрушку по очень низкой цене, а вместо товара получает пустую пластиковую бутылку или какой-нибудь иной мусор. Почему идеальное? Потому что мало кто будет вскрывать пришедшую посылку при сотруднике магазина. И, придя домой, можно только оставить жалобу поддержке. А желающих купить что-либо очень много, тем более, что все интим-товары продаются просто с сумасшедшими скидками: там большой резиновый фаллос можно купить всего лишь за пару сотен рублей.

Придумал этот развод некий Лачин Магомедович Идрисов (ИНН 615419171221): судя по всему, предприниматель кавказского происхождения, проживающий в городе Таганроге Ростовской области. Его «магазин» называется незамысловато Intimshop. Под всеми его товарами множество сообщений, что это мошенник и оценка — «одна звезда», из чего можно сделать вывод, что пострадавших — не одна сотня. Однако магазин до сих пор работает. Понятно, что мало кто пойдёт в полицию подавать заявление на этого хитрого мошенника из-за ущерба в несколько сотен рублей.

— В его «магазине» нет ничего дороже 1000 рублей, — отметил юрист Александр Запольский. — И максимум, что ему грозит, — административное наказание за мелкое хищение. Согласно статье 7.27 КоАП РФ — это максимум до пятикратной стоимости похищенного имущества. Понятно, что в полицию с таким обвинением никто не пойдёт, и ущерб от насмешек от полицейских для пострадавшего будет значительно больше, чем даже штраф для продавца.

Не исключено, впрочем, что таким способом уроженец Кавказа, где довольно негативно относятся к подобным игрушкам, своеобразно борется с покупателями подобных товаров, однако мы не смогли связаться с господином Идрисовым, чтобы понять его мотивацию: деньги или всё же нравственность?

Почему бездействует Wildberries?

Впрочем, вне зависимости от мотивации «продавца» на обман покупателей остаётся вопрос: почему его «магазин» всё ещё работает на площадке? Ведь многие покупатели впоследствии оформляют претензии в компанию, но в ответ получают издевательское сообщение, что брака или несоответствия нет, поэтому продавец отказывается вернуть деньги.

— А зачем Wildberries бороться с мошенниками? — говорит юрист Ольга Тромифова. — Он получает свою комиссию. Все онлайн-площадки борются только с теми, кто пытается украсть из их кармана, а не из кармана обычных покупателей. Поэтому там всегда будут «работать» мошенники, которые обманывают покупателей не только таким способом, но и, например, продавая различные подделки.

Действительно, сейчас на Wildberries можно без проблем найти товары, которые, как в 90-е, отличаются не только качеством, но и намеренным искажением названия. Например, после названия ставят точки или заменяют одну букву. На площадке продаются кроссовки New Balance, которые отличаются от оригинала на одну букву: вместо латинской L используется I. А иногда даже этим продавцы не заморачиваются и продают «оригинальные» наушники AirPods третьего поколения от Apple за 2500 рублей, в то время как настоящие стоят минимум 15–17 тысяч рублей.

Дошло до того, что на Wildberries поступила жалоба в правоохранительные органы из-за продажи подделок: производитель азиатских подгузников Kioki обнаружил, что его товар предлагают на площадке сразу несколько продавцов, но ни один из них не имеет никакого отношения к реальному бренду. Производитель пытался связаться с головным офисом компании, но безуспешно, в связи с чем было написано заявление в полицию Московской области.

В Wildberries же информацию о продаже подделок называют клеветой.

Александра Баязитова

Оригинал материала: “Лайф”