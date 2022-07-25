Бригады Мосводостока готовы оперативно устранить скопления воды

Больше всего осадков зафиксировано в Восточном и Юго-Восточном округах. Скопления воды носят кратковременный характер, она уходит в ливневую сеть самотеком.

“При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП “Мосводосток” – на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия”, – отметили в комплексе городского хозяйства столицы.

Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды около своего дома в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53 или на портал “Наш город”.

О скоплениях осадков на дорогах и дворовых проездах можно сообщить в ГУП “Мосводосток” по номеру +7 (495) 657-87-03, в подземных переходах – в ГБУ “Гормост” по номеру +7 (495) 632-58-46.

Также можно оставить сообщение в аккаунте “Мосводостока” в социальной сети “ВКонтакте”. Городские службы оперативно реагируют на заявки.