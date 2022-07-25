После российского обстрела в ООН заявили о возможности безопасно вывозить зерно из Одессы

Операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться, несмотря на удар по военным в одесском порту, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы полагаем, что работа в рамках инициативы может продолжаться, и мы полагаем, что суда могут двигаться», – ответил он на вопрос о том, мешает ли ущерб от этого удара вывозу зерна с Украины, передает РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью («продуктовой сделкой» – прим. ВЗГЛЯД), этой инициативой все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы – для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями. Эти суда должны идти в три порта Украины – Одессу, Черноморск, Южный», – сказал Хак.

«И мы хотим, чтобы были гарантированы все условия для безопасного прохода судов. Все, что не соответствует этому, не помогает успеху», – добавил он.

В понедельник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес РФ по нарушению «продуктовой сделки» предполагают искаженное понятие заключенного соглашения.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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