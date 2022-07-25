 

Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли «на плечи пассажиров»

25.07.2022, 20:16, Новости дня
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Необходимо сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.

«Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость – а она на первых этапах, конечно, будет существенной – чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – приводит его слова ТАСС.

По словам Путина, «необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» российских граждан «в части доступности и удобства перелетов, доступности в том числе и по цене, естественно».

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет.

В мае в пресс-службе Минтранса Белоруссии сообщили, что прорабатывается возможность использования белорусскими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Напомним, что ЕС запретил лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию и потребовал вернуть даже те самолеты, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании и платят лизинговые платежи. Владельцами таких машин являются иностранные лизингодатели. ЕС также запретил страхование российских самолетов. Boeing и Airbus прекратили обслуживание самолетов российских авиакомпаний и запретили поставки запчастей им.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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