Путин: Авиаперевозки в России оказались под ударом из-за неадекватных решений Запада

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров.

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент отметил, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение и играет важную роль в России, стимулирует развитие высокотехнологичной продукции, дает загрузку и соответственно рабочие места во всем комплексе смежных производств, играет важнейшую роль в обеспечении транспортной доступности, связанности регионов, особенно это важно для огромной по территории страны, как России.

Ранее правительство выделило 100 млрд рублей компенсации российским авиакомпаниям.

Напомним, Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части затрат на перелеты по России.

Также президент заявил, что Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.

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