Мнение: Средний класс

Специально обученные люди подсчитали , что 25% семей москвичей относятся к среднему классу.

Под средним классом, оказывается, подразумеваются семьи, которые «могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека» (отсюда, там же и все цифры).

А в Татарстане – семей «среднего класса» 9,4%.

Даже не знаю, гордиться или наоборот, расстроиться? Что даже в Иркутской области, Карелии или Забайкальском крае «среднего класса» больше, чем в моем родном Татарстане. Что среднего класса в Татарстане даже меньше, чем в среднем по России – 11,5%. Но в Чечне и Ингушетии среднего класса и вовсе всего 1,5%.

А вот кто в России процветает, так это Ямал. Из 500 тыс жителей ЯНАО – 46,6% семей причислили к среднему классу.

Рис. отсюда

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