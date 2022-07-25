Зачем изменила? – Личное мнение

Главная мировая сплетня дня: жена одного из основателей Гугла Сергея Брина изменила ему с — вы не поверите! — Илоном Маском.

Дело произошло ещё в конце прошлого года, когда Брин занимал 7-е место в списке самых богатых людей планеты, а Илон на тот момент был, кажется, вторым в том же списке.



Ну извините. Фото: Соцсети

Ну и, конечно, все теперь обсуждают Илона и Сергея, совершенно забыв о Николь Шэнэхен, которая выглядит не женой и любовницей миллиардеров, а бабой трудной судьбы с тоской во взгляде.

Брин подал на развод, выводит инвестиции из проектов Маска. Говорят, что Илон просил прощения у Сергея, встав на одно колено — вот это вот всё занимает умы людей.

А мы с вами посмотрим глубже — на женщину, ставшую причиной мирового скандала. Вот она:



Фото: Соцсети

Николь Шэнэхен не просто некрасива и не ухожена. Она будто забила на себя, как Шишкова.

Лично я её понимаю. Посмотришь, что на Сергея, что на Илона — дать никому не хочется. Несмотря на все их миллиарды и неординарный ум, Николь всё равно будет несчастна, кого бы из них ни выбрала.

Таково моё глубокое убеждение и попробуйте только со мной поспорить. Изменить с женоподобным Маском — это можно сделать лишь от отчаяния.

И то, как сама Николь выглядит, говорит о её внутреннем состоянии.

Да, измены — это всегда плохо. Измены с Маском — это как же так можно-то не любить себя? Однако, если верить главной мировой сплетне, Николь сделала это. Я считаю, что, если измена была, в ней виноват муж Сергей.

И видимо, так же считает сама Николь — с другом мужа изменяют мужу не потому, что хотят этого друга, а по другим причинам.

Возможно Николь хотела, чтобы Сергей наконец её заметил. Или хотела сделать ему больно, переспав с его неказистым другом. Не ради удовольствия такое происходит, особенно учитывая, насколько Маск нехорош собой.

Измена с молодым и красивым парнем — это действительно измена, когда ты этого хочешь. Измена Брину с Илоном Маском — это измена самой себе. Это, если хотите, крик о помощи.

И очень хорошо, что всё стало известно мужу. Развод, отсудит денег, начнёт жизнь заново. Возможно, что освободившись, Николь очнётся и полюбит себя.

Я ведь права, зайки?

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