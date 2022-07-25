Мнение: Два сообщения

Два сообщения:

"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки", – сообщает компания.

Украина получила от Германии три самоходные зенитные установки Gepard

Министр обороны Украины Алексей Резников, которого мы чуть раньше цитировали в контексте уничтожения российских складов боеприпасов, в том же интервью в телемарафоне на украинских телеканалах сказал, что Украина получила первые три из 15 обещанных Германией самоходных зенитных артиллерийских установок Gepard.

Какая связь между этими сообщениями? Самая прямая. Кремль практически открыто ставит ультиматум зависимости подачи газа в Германию от поставок ею вооружений и техники в адрес Украины. Почему Германия? Потому что наиболее критическая ситуация с газом в случае его нехватки сложится именно у немцев. Сегодня уже вышло предупреждение от немецкого министра энергетики, что достичь показателя в 90 процентов заполненности газовых хранилищ не удастся. В лучшем случае к контрольной дате 1 ноября будет создан запас в 85 процентов, а скорее – даже 80. При текущих низких объемах поставок и отсутствия внешних альтернатив зима будет проходить буквально на грани: лишний градус «вниз» – и могут начаться неконтролируемые процессы.

Теоретически проблема решается через нормирование потребления, но эта задача должна решаться через солидарное решение всех европейских стран, о чем и потребовала договориться Еврокомиссия, установив планку в 15 процентов снижения потребления газа для всех. Однако ряд стран отказываются идти на такие ограничения, в первую очередь страны, являющиеся «точками входа» газа на континент. Сегодня в категорической форме Греция отвергла предложение Еврокомиссии. Германия не может позволить себе поступить, как Греция, так как она – один из лидеров ЕС, а потому должна нести бремя этого лидерства.

Отказ ряда стран Европы от ввода ограничений означает, что остальные будут вынуждены идти на ограничения более масштабные – 20, а то и 30 процентов. Это однозначно потребует остановки промышленности.

В Кремле это прекрасно понимают, как и то, что шантажировать поставками газа можно будет еще года два-три максимум. Далее Европа решит проблему, и газ как оружие перестанет работать.

Поэтому газовый вентиль перекрывают именно сейчас. Другого времени может уже не быть.

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