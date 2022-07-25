CBS – семьи двух американских наёмников подтвердили факт их гибели в Донбассе

На выходных стало известно о ещё двух гражданах США, для которых решение воевать за Украину стало роковой ошибкой. Семьи Брайана Янга и Люка Люцишина подтвердили информацию об их гибели в Донбассе, пишет CBS News. Вместе с двумя американцами, если верить их командиру, погибли два наёмника из Швеции и Канады.



AP

С начала СВО на Украине погибло по меньшей мере шесть американцев, пятым и шестым стали Брайан Янг и Люк Люцишин, пишет CBS News. Семьи погибших подтвердили эту информацию.

Люцишин и Янг погибли в Донбассе 18 июля, вместе с двумя другими иностранцами, гражданами Швеции и Канады, пишет автор статьи со ссылкой на их украинского командира Руслана Мирошниченко. На минувших выходных Госдепартамент США признал смерть своих граждан, однако отказался от дополнительных разъяснений «из уважения» к их близким.

Описывая обстоятельства гибели своих подчинённых, Мирошниченко заявил, что вначале Люцишин был ранен российским снарядом, Янг и другие бросились ему на помощь, после чего были убиты ещё одним выстрелом.

Люку Люцишину был 31 год, у него остались двое детей, пишет CBS News. Его родители, Катрин и Джордж Люцишин, утверждают, что он отправился на Украину добровольцем в качестве медика в начале апреля и просил их присылать снаряжение, которого не хватало в его подразделении.