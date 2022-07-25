 

Норвегия объявила Дональда Трампа в международный розыск за слова о существовании всего двух гендеров

25.07.2022, 19:33, Разное
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Власти Норвегии обратились в
Интерпол с требованием объявить в международный розыск экс-президента США
Дональда Трампа. Причиной стали сделанные во время встречи со студентами в
Тампе, Флорида, заявления о существовании только двух гендеров.

По мнению генпрокурора Осло
Инги Тюрвальдссон, Трамп своими заявлениями нарушил декрет Еврокомиссии «О
гендерном многообразии», принятый в марте 2019 года, и законодательство
Норвегии о запрете дискриминации по гендерному признаку.

За трансфобные
и человеконенавистнические высказывания политику грозит тюремный срок до 6 лет,
а также штраф в размере 11 тысяч норвежских крон. В администрации Джо Байдена
уже пообещали в ближайшее время изучить запрос Норвегии и экстрадировать Трампа
в Осло для суда и отбытия наказания.

«В это сложно поверить, но мистер
Трамп не только попрал нормы морали и устои нашего общества, заявив о наличии в
нём всего двух гендеров. Он преступил закон Норвегии, и это на настоящий момент
самое серьёзное его преступление, – прокомментировал замминистра здравоохранения США адмирал Рейчел Левин. – Нельзя просто так делать публичные заявления
без оглядки на законодательство наших международных партнёров, особенно если
они являются крупнейшими экспортёрами газа. В ближайшее время мы рассмотрим
вопрос об экстрадиции Трампа. Выйти на свободу он сможет только после выборов»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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