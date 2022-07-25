Норвегия объявила Дональда Трампа в международный розыск за слова о существовании всего двух гендеров

Власти Норвегии обратились в

Интерпол с требованием объявить в международный розыск экс-президента США

Дональда Трампа. Причиной стали сделанные во время встречи со студентами в

Тампе, Флорида, заявления о существовании только двух гендеров.

По мнению генпрокурора Осло

Инги Тюрвальдссон, Трамп своими заявлениями нарушил декрет Еврокомиссии «О

гендерном многообразии», принятый в марте 2019 года, и законодательство

Норвегии о запрете дискриминации по гендерному признаку.

За трансфобные

и человеконенавистнические высказывания политику грозит тюремный срок до 6 лет,

а также штраф в размере 11 тысяч норвежских крон. В администрации Джо Байдена

уже пообещали в ближайшее время изучить запрос Норвегии и экстрадировать Трампа

в Осло для суда и отбытия наказания.

«В это сложно поверить, но мистер

Трамп не только попрал нормы морали и устои нашего общества, заявив о наличии в

нём всего двух гендеров. Он преступил закон Норвегии, и это на настоящий момент

самое серьёзное его преступление, – прокомментировал замминистра здравоохранения США адмирал Рейчел Левин. – Нельзя просто так делать публичные заявления

без оглядки на законодательство наших международных партнёров, особенно если

они являются крупнейшими экспортёрами газа. В ближайшее время мы рассмотрим

вопрос об экстрадиции Трампа. Выйти на свободу он сможет только после выборов»

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