Мнение: США обманули Евросоюз, смягчение санкций и титановые контрсанкции

1. Китайцы смеются в своих СМИ над европейскими марионетками США. Смех оправдан, так как Китай суверенная страна, которая не будет действовать себе в ущерб ради чужих интересов. А вот слабые европейские страны плачут, колются, но продолжают кушать выданный американцами кактус (ссылка):



После обострения кризиса на Украине США активно призывают Европейский союз (ЕС) вводить многочисленные санкции в отношении России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Об обмане Вашингтона сообщила журналист Сыци Цао в своей статье для Global Times.

«Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отмечает автор.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэя Вана, ЕС уже начал задумываться, не был ли он «одурачен» Соединенными Штатами, вводя все новые и новые санкции против России.

Европейцы на фоне экономических трудностей стали заметно молчаливее, смягчив антироссийскую риторику. Принятый недавно «седьмой пакет санкций» против России оказался по большей части символическим.

Но это отнюдь не значит, что европейцы нашли в себе силы швырнуть санкционный кактус американскому барину в лицо. Европейские политики просто пытаются найти кусочек, где поменьше иголок (ссылка):

Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.

«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (…) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.

В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.

2. В Европе надеются отменить часть санкций, вредящих европейской экономике особенно сильно. В частности, там собираются снять часть ограничений с российских банков (проводящих транзакции) и морских перевозчиков, чтобы возобновить экспорт продовольствия из России (ссылка).



Американцы, в отличие от европейцев, ввели исключения из санкций или смягчили наиболее вредные санкции почти сразу, ещё весной. Но бюрократия в Евросоюзе работает намного медленнее, и там приходится формально считаться с мнением всех 28 стран ЕС, в том числе и русофобов из Польши и Прибалтики, которым на собственные страны полностью наплевать. По этой причине, – а не только из-за дефицита газа, – Европа куда сильнее страдает от санкционного рикошета, чем США. Американцы весьма успешно топят своих экономических конкурентов.

3. Ещё одна область, в которой Евросоюз на днях смягчил санкции против России, это поставки товаров и услуг для авиационной отрасли (ссылка). Без наших материалов и технологий европейскому авиагиганту Airbus заметно поплохело, даже несмотря на то, что пандемия коронавируса пошла на убыль, и спрос на самолёты в мире теперь должен восстановиться. Но нет, что-то пошло не так, в июне акции Эйрбаса резко просели.

Дело в том, что российская компания «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем авиационного титана, а значительная часть сырья для производства ранее закупалась на Украине (ссылка). Возникшие из-за СВО проблемы компания постепенно решает, переключившись на сырьё из Вьетнама и Африки, а также на освоение месторождений в самой России.

Если европейцы не смогут покупать у нас авиатитан, заместить его будет сложно. Поэтому европейцы и вводят исключение из санкций.

Полагаю, в ходе переговоров наши дипломаты увяжут поставки русского титана в Европу с поставками необходимых нам авиакомплектующих из Европы. Решение временное, но нас оно вполне устроит, так как время работает на нас.