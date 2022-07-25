 

Сотрудники полиции Анапы организовали обыск по публикации в социальных сетях

25.07.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как рассказали РИА Новости в управлении МВД, за временную татуировку у туристки просили 20 000 рублей.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором молодая девушка высказалась о ценах на татуировки в Анапе. Вместо 100 рублей она потребовала 20 000. Она пояснила, что первоначальная цена была за один квадратный сантиметр.

По предварительной информации правоохранительных органов, татуировка была временной. Однако стоимость услуги не была окончательно определена. Это создало конфликт между заказчиком и исполнителем.

Представитель ведомства сообщил, что в настоящее время в Анапе проводятся проверки ОМВД России.

По данным Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, об инциденте заявители не сообщали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.20 / Совсем не Мэри Поппинс: Меган Маркл и принц Гаррри уволили няню своего сына Арчи на второй день

20.01.21 / “Ндрангета” перед судом

23.12.21 / Захарова рассказала о неприятии НАТО “Северного потока – 2”

28.12.21 / Линия с блестками: эффектный праздничный макияж глаз, не требующий особой сноровки

04.03.21 / Ученые: Просмотр телевизора может быть полезным

24.07.20 / Мнение: Зеленский морочит голову нормандской четверке

11.12.21 / Диетолог призвала людей старше 50 лет отказаться от сладких безалкогольных напитков

23.12.21 / Мнение: Нам внушили, что беженцы не люди

04.12.20 / Гитлер осудил политику Холокоста

04.03.22 / Мнение: Информационная зачистка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика