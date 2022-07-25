Сотрудники полиции Анапы организовали обыск по публикации в социальных сетях

Как рассказали РИА Новости в управлении МВД, за временную татуировку у туристки просили 20 000 рублей.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором молодая девушка высказалась о ценах на татуировки в Анапе. Вместо 100 рублей она потребовала 20 000. Она пояснила, что первоначальная цена была за один квадратный сантиметр.

По предварительной информации правоохранительных органов, татуировка была временной. Однако стоимость услуги не была окончательно определена. Это создало конфликт между заказчиком и исполнителем.

Представитель ведомства сообщил, что в настоящее время в Анапе проводятся проверки ОМВД России.

По данным Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, об инциденте заявители не сообщали.