В Таллинн прибыли корабли НАТО

Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что в понедельник в Таллинн прибыли корабли из первой постоянной военно-морской группы НАТО, чтобы продемонстрировать свое присутствие в Балтийском море и пополнить запасы для следующего задания.

“В этом году во втором ежегодном мероприятии постоянной военно-морской группы НАТО приняли участие первые в истории корабли. Это является подтверждением присутствия НАТО в регионе”. “В результате мы находим все больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками”, – сказал заместитель командующего ВМС Эстонии Юхан-Элиас Сельямаа.

В Старую гавань Таллинна вошли первые два корабля: HNLMS Karel Doorman из Нидерландов и NRP Corte-Real из Португалии. Третий корабль, RFA Tidesurge (британский танкер), пришвартовался в Мууга, недалеко от Таллина.

По данным медиа-службы, командиры кораблей смогут встретиться с руководством Сил обороны Эстонии, а экипажи пополнят запасы и подготовятся к следующему заданию.

Первая постоянная военно-морская группа НАТО (или Первая постоянная военно-морская группа НАТО) является одним из четырех постоянных военно-морских подразделений. Являясь частью сил быстрого реагирования НАТО, эта группа способна быстро прибыть на место происшествия в любой район.