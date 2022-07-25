Министерство экономики Германии не видит причин для сокращения поставок газа

Министерство экономики и защиты климата Германии заявляет, что технических причин для сокращения поставок газа по "Северному потоку" нет.

Пресс-секретарь N-TV заявила, что министерство не получало никаких технических причин для сокращения поставок.

По данным телеканала, правительство ответило “непониманием”, когда “Газпром” направил им сообщение о дальнейшем сокращении поставок газа.

В связи с истечением межремонтного срока “Газпром” 25 июля объявил об остановке еще одного турбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”.

С 27 июля поставки газа на КС “Портовая” могут составить 33 000 000 кубометров в сутки,

Мгновенно после этого европейские цены на газ подскочили на 8%. Они также превысили $1850 за 1 000 кубометров.