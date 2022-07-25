Скандалы: Шпионские игры

Полковник полиции попался ФСБ на незаконной прослушке коллег

В Забайкалье вынесли приговор по громкому делу начальника собственной безопасности краевого УМВД Сергея Тохсырова. По версии следствия, полковник Тохсыров пытался заставить начальника одного из подразделений ГИБДД выдать водительские права молодому полицейскому без сдачи экзаменов, а когда начальник заупрямился, полковник стал незаконно прослушивать разговоры его и других сотрудников ГИБДД, чтобы найти на них какой-нибудь компромат, но в итоге сам оказался в руках оперативников ФСБ. Подробности резонансного дела в канун Дня следователя — 25 июля — изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

В Чите молодой сотрудник полиции с 2016 года 23 раза пытался сдать экзамены на водительские права — и все время их проваливал. За это время он успел получить образование, устроиться на работу в полицию и даже создать семью, но законно сесть за руль так и не мог.

На помощь ему пришла молодая жена, она до замужества работала в управлении МВД по Забайкальскому краю, причем в соседнем с ней кабинете сидел начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ), подполковник (позже — полковник) Сергей Тохсыров. Женщина крепко сдружилась с ним.

Даже после того, как она перешла на службу из аппарата в одно из полицейских подразделений (где и познакомилась со своим будущим мужем), дружеские отношения с Тохсыровым у нее сохранились. Как следует из материалов уголовного дела, в начале 2021 года женщина встретилась со старым другом.

Понимая, что Сергей Тохсыров занимает большую должность, бывшая сослуживица обратилась к нему с просьбой сделать мужу права. Тот не смог отказать подруге и пообещал, что ее муж вскоре станет обладателем водительского удостоверения. Тохсыров поручил своему сотруднику, оперуполномоченному по особо важным делам Вадиму Лопатину договориться с ГИБДД, — капитан юстиции Эдуард Безъязыковследователь по особо важным делам Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Забайкальскому краю

В марте 2021 года майор Лопатин приехал на улицу Матвеева в Чите, где находится межрайонный экзаменационный отдел (МЭО) ГИБДД, и попытался «решить вопрос». Начальник МЭО, подполковник Олег Яльцев был в отпуске, а его заместитель категорически отказал оперативнику собственной безопасности.

Вадим Лопатин вернулся в УМВД и доложил, что понимания в ГИБДД не нашел. На это Тохсыров сказал ему: «Ты же уэсбэшник, у тебя должны быть зубы. Займись». И Лопатин, опасаясь неприятностей по службе, действительно занялся заданием от шефа.

Ультиматум от ревизора

Начальник МЭО Олег Яльцев вышел из отпуска в середине апреля, и о просьбе опера из УСБ ему доложили сразу же. Поэтому когда через несколько дней ему позвонил Тохсыров с просьбой принять оперативника, он уже понимал, о чем пойдет разговор.

Яльцев тоже отказал полковнику, но деликатно: объяснил, что это нарушение закона и технически сложно исполнимо

Начальник МЭО также отметил: тот факт, что взрослый мужчина 23 раза не смог сдать обычный экзамен по вождению, говорит о том, что ему вообще не надо садиться за руль. Вадим Лопатин понимающе покивал, но через несколько дней, 20 апреля, пришел в отдел к Яльцеву с проверкой.

По словам капитана юстиции Эдуарда Безъязыкова, Лопатин и его коллеги тщательно изучили всю возможную документацию МЭО и действительно нашли нарушение: в одном из важных журналов не было нужной подписи ответственного работника УМВД. Далее была разыграна классическая схема.

Вначале в ход пошли угрозы составить жесткий акт с наказанием вплоть до увольнения из органов по компрометирующим основаниям. А потом Яльцев услышал: «Ты выдашь права, а я закрою глаза на нарушение. Вот тебе пара дней, хорошо подумай. И имей в виду — сколько будет проверок и как часто — зависит только от тебя», — капитан юстиции Эдуард Безъязыковследователь по особо важным делам Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Забайкальскому Краю

Сразу же после этого разговора к начальнику МЭО пришли сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю и предложили принять участие в оперативном эксперименте, взяв подписку о неразглашении. Он согласился.

Несколько дней спустя, находясь в здании УМВД, Яльцев зашел в кабинет к Вадиму Лопатину и намекнул, что согласен помочь в получении прав, но не знает, как это оформить технически. В тот момент он действовал уже в рамках оперативного эксперимента, под контролем чекистов, и запись того разговора стала одним из доказательств в суде.

О согласии Яльцева «поставить экзамен этому бедному парню» Лопатин сразу доложил Тохсырову, но добавил: ему показалось, что начальник МЭО писал разговор, причем не для себя.

Оперативник сказал, что сейчас лучше отложить историю с правами, и полковник Тохсыров с ним согласился.

Уже после их задержания выяснится: в тот же день, 21 апреля, Лопатин и Тохсыров фальсифицировали ряд оперативных документов. От имени доверенного лица они подготовили заведомо ложное сообщение о том, что сотрудники МЭО систематически совершают тяжкие и особо тяжкие преступления — выдачу водительских удостоверений за деньги.

Эти бумаги они зарегистрировали как полученные еще в феврале, и на этом основании стали прослушивать телефонные переговоры как полицейских, так и якобы связанного с ними гражданского лица.

На суде было доказано, что когда Лопатин доложил об отказе сотрудников МЭО оформить водительское удостоверение, именно Тохсыров дал указание провести проверку МЭО с целью выявить нарушения. После этого были фальсифицированы документы, которые станут основанием для появления дела оперативного учета, — представитель прокуратуры Забайкальского края

Как отмечает прокурор, все последующие оперативные мероприятия — прослушивание телефонных переговоров, сбор информации о финансовых операциях и контроль переписки — были незаконными и нарушали конституционные права граждан.

В капкане ФСБ

С апреля по октябрь ничего, кроме сбора данных о сотрудниках МРЭО, не происходило, — полковник Тохсыров не только прекрасно знал секреты оперативной работы, но и сам утверждал многие инструкции. Противостоять умному человеку сложно, а профессионалу — еще сложнее.

Они с Лопатиным держали паузу и собирали информацию о деятельности МЭО. Судя по объему обнаруженных у них данных, в их планах было не просто однократно помочь некому парню, а взять под контроль всю деятельность экзаменационного отдела.

Во всяком случае, в ходе следствия были найдены жители Читы, которые просили начальника собственной безопасности о помощи с выдачей прав, и он никому не отказал, а попросил время — «проработать вопрос».

6 октября 2021 года Лопатин вновь позвонил Яльцеву, назначил встречу на 8 октября и напомнил о просьбе помочь с правами молодому полицейскому. Оперативник отметил, что сам полицейский прийти не сможет, поскольку отправлен в командировку, но права ему очень нужны.

Лопатин также пообещал, что записи с камер видеонаблюдения за экзаменами просматривать не будет никто, в том числе сотрудники контрольно-профилактического отдела (аналог управления собственной безопасности).

И привел аргумент: Тохсыров — начальник ОРЧ СБ — в курсе, и все проходит под его контролем

По указанию начальника МЭО под именем молодого полицейского теоретический экзамен сдал один из старших инспекторов, а данные о практическом экзамене были внесены другим. Оба они действовали в рамках того же оперативного эксперимента.

17 ноября молодой полицейский с женой приехали в здание МЭО, где мужчина получил права, после чего был задержан оперативниками ФСБ. Почти сразу же вслед за ним были задержаны майор Вадим Лопатин и полковник Сергей Тохсыров.

Лопатин пытался отнекиваться, но быстро смекнул, что все разговоры записывались, и именно он давил на начальника МЭО. Понимая, что лучше быть исполнителем, чем организатором, он дал показания на Тохсырова. У полковника было несколько часов, чтобы избавиться от компромата, но за время сбора информации о МЭО его оказалось слишком много.

При обыске в его кабинете изъяли и копии оперативных материалов, и личные записи, которые свидетельствовали о его причастности к этой истории. Между прочим, в личном блокноте Сергея Тохсырова нашлись координаты лиц, которые длительное время не могли получить водительские удостоверения.

Кроме того, рапорт о нарушениях в МЭО, состряпанный 21 апреля, в базу данных задним числом вносил именно Тохсыров — это было зафиксировано в программе. Доказательств было достаточно, и уже 18 ноября суд санкционировал домашний арест Вадима Лопатина и отправил в СИЗО Сергея Тохсырова.

Приговор для офицеров

Во время следствия Сергей Тохсыров только однажды дал показания, а затем воспользовался правом не свидетельствовать против себя, гарантированным 51-й статьей Конституции. По его версии, он преступления не совершал, просто попросил подчиненного ему Лопатина по-дружески замолвить слово за мужа близкой подруги.

По версии полковника, появление оперативных материалов на МЭО было результатом обычной оперативной разработки, а то, что он незаконно прослушивал телефонные переговоры и собирал данные о личной жизни, и вовсе было его прямой обязанностью. Тохсыров утверждал: следствие неверно квалифицирует его действия, а свидетели просто хотят его оговорить.

Позиция защиты так и не была сформулирована до конца. Ее суть проста: Тохсыров — опытный оперативник, и если бы совершал преступления, то не так по-идиотски. На это остается лишь развести руками

Что касается Вадима Лопатина, то он с первого допроса давал признательные показания — что неудивительно: почти все его встречи с Яльцевым были задокументированы, а значит, отрицать их он не мог. Поскольку в деле очень много материалов, раскрывающих методы оперативной работы и содержащих гостайну, процесс над Лопатиным и Тохсыровым был закрытым.

Он продолжался ровно два месяца: предварительное заседание прошло 6 мая, а приговор огласили 7 июля. Обоих фигурантов признали виновными в принуждении к злоупотреблению должностными полномочиями, служебном подлоге и незаконном вмешательстве в личную жизнь двух сотрудников полиции и одного гражданского лица.

Сергея Тохсырова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права занимать должности в органах власти на три года. Вадим Лопатин был приговорен к трем годам лишения свободы условно и лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок в 2,5 года, — представитель прокуратуры Забайкальского края

По словам прокурора, ни один из обвиняемых не был лишен звания — такое наказание применяется только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Так что и Тохсыров, и Лопатин остаются офицерами полиции.

Генеральская забота

На многих документах, фальсифицированных начальником ОРЧ СБ, стоит резолюция начальника краевого УМВД, генерал-майора Вячеслава Еговцева. Это неудивительно: начальник УСБ всегда напрямую подчинялся начальнику УВД и по сути является именно его «чистыми руками».

Удивительно другое: набор документов, на которых есть отметки начальника, по мнению экспертов, содержит явные, видимые невооруженным взглядом признаки фальсификации, но опытный оперативник УБЭП Вячеслав Еговцев (в эти дни исполняется четверть века, как он, окончив институт с отличием, впервые надел погоны) не обратил внимание на эти нестыковки.

И еще одна деталь: в личном дневнике Тохсырова, изъятом при задержании и приобщенном к уголовному делу, в январе 2021 года сделана запись «звание выше потолка — особые достижения». А 9 октября того же 2021 года по представлению Еговцева Тохсыров получил звание полковника полиции, несмотря на то, что по должности его потолок — подполковник.

В представлении «особых заслуг» нет, там просто перечислено несколько рядовых эпизодов, в том числе с прошлого места службы. Эти факты сами по себе ни о чем не говорят, если бы не одна странность. Сразу после ареста на начальника МЭО Олега Яльцева обрушились все те неприятности, которые ему обещал Вадим Лопатин. И даже больше.

В МЭО одна за другой пошли проверки из краевого УМВД, каждая из которых безуспешно пыталась найти хоть что-то на начальника. От него открытым текстом требовали немедленно уволиться, причем без объяснения причин.

А пока заслуженного офицера, отработавшего больше четверти века в органах, словно новичка отправили в длительную командировку за 300 километров от Читы, в отдаленный район Забайкальского края

А во время избрания меры пресечения Тохсырову в суд было представлено уникальное для РФ письмо: начальник УМВД сообщал, что предоставит служебное помещение для домашнего ареста начальнику ОРЧ СБ, а также гарантировал, что никто никакого воздействия на свидетелей оказывать не будет.

Ни в одном из сотен дел в отношении полицейских в России подобных документов ни разу не было. Достаточно сказать, что до самого дня приговора (а по некоторым данным, и до сих пор) полковник Тохсыров не уволен из органов внутренних дел, и ему продолжают начислять зарплату.

В суде генерал-майор Вячеслав Еговцев пояснил, что не увольняет начальника ОРЧ СБ, поскольку не может закончить служебную проверку в отношении него. А проверка продолжается потому, что важные документы, которые требуют тщательного анализа, изъяли из УМВД и приобщили к материалам уголовного дела. Решение примут по итогу рассмотрения дела в суде, — представитель прокуратуры Забайкальского края

Формально говоря, логика в этом есть. Но фактически начальник УМВД по Забайкальскому краю благоволит тем, кого суд назвал преступниками, и продолжает давить на того, кто признан потерпевшим. Чтобы сотрудники понимали: подписку о неразглашении, данную сотрудникам ФСБ, генерал МВД во внимание принимать не будет.

Игорь Надеждин

Оригинал материала: “Лента.ру”