 

В парках Москвы работают десятки кружков и секций для детей

25.07.2022, 18:55, Разное
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Нынешним летом активная программа ждет самых маленьких жителей и гостей российской столицы. Провести время с пользой можно в парках города. Там ребятишек ждут многочисленные кружки и секции. Занятия проводят опытные преподаватели.

До конца августа малыши смогут посетить воркшопы, уроки и тренировки в зонах отдыха. Впрочем, занятия на свежем воздухе доступны для детей разных возрастов, а также уровня подготовки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, для юных горожан доступны 25 площадок.

“Творческие, образовательные и спортивные программы для детей проходят в 25 московских парках. Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка. Кружки и секции работают до конца лета”, – отметила заместитель главы столичного региона.

Пройти курс актерского мастерства смогут дети в возрасте от шести до 15 лет. Занятия проводятся в Измайловском парке. Там же маленькие москвичи смогут приблизиться к научным открытиям, проводя опыты по химии и физике. Если же работа руками малышу ближе, то можно пойти в кружок по конструированию. В Арт-студии доступны сразу два направления: для детей старше трех лет и от 12 лет.

Если ваш ребенок увлекается современным искусством, то можно отвести его на уроки брейк-данса и хип-хопа. Бесплатные занятия в Гончаровском парке проводят победители всероссийских и международных соревнований.

Тренеры международной футбольной школы “Юниор” ждут всех желающих в возрасте от трех до шести лет в сквере по Олонецкому проезду. Еще одна спортивная секция доступна в парке “Северное Тушино”. Поиграть в футбол можно по вторникам с 15:30 до 19:00 и по четвергам с 16:00 до 17:30.

Для любителей живописи и рисунка работает бесплатная секция в парке Дружбы. Ребят от шести лет ждут по средам с 14:00 до 16:00. Кружки по китайскому языку и программированию доступны в Воронцовском парке. Там же можно пройти мастер-класс по игре на барабанах. С полным перечнем занятий, парков и правил посещения можно ознакомиться на портале mos.ru.



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