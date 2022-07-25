Генерал МВД оценил употребление вина в ходе причастия в СИЗО

Объемы кагора, которые традиционно используются в процессе литургии, невелики. Соответственно, алкоголь в таких количествах не может как-то изменить поведение подозреваемых, осужденных или обвиняемых, сообщил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя разрешение Минюста проносить вино для причастия в СИЗО.

Представители Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что Министерство юстиции разрешило проносить освященный хлеб и вино для таинств в следственные изоляторы (СИЗО), передает «Коммерсант». Уточняется, что данная мера направлена на обеспечение права осужденных на свободу вероисповедания в исправительных учреждениях.

«Ничего такого страшного я в этом не вижу. В случае, если не будет злоупотребления, а я надеюсь, что не будет, то никаких опасностей для жизни и деятельности следственных изоляторов я лично не вижу», – говорит Ворожцов.

Он отмечает, что объемы кагора, которые традиционно используются в процессе литургии, невелики. Соответственно, алкоголь в таких количествах не может как-то изменить поведение подозреваемых, осужденных или обвиняемых.

«Единственное, как и любое отклонение от общих правил, это должно быть четко расписано. В инструкциях, которые существуют для сотрудников СИЗО, должны быть предусмотрены дополнительные меры по исключению злоупотребления напитками. Должно быть четко прописаны ограничения, в каких объемах в принципе можно завозить вино для причастия, а то так и машину кагора некоторые товарищи могут привезти», – полагает генерал-майор.

В начале июля Минюст утвердил новые правила внутреннего распорядка СИЗО, исправительных колоний и исправительных центров ФСИН. Среди них, разрешение беременным, женщинам с малолетними детьми и инвалидам I, II групп принимать ежедневно душ, улучшены меры по оказанию медпомощи, а также расширен перечень разрешенных вещей и предметов, которые можно передавать, иметь при себе и хранить.

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