 

СМИ: В Берлине намерены закрыть бассейны из-за нехватки газа

25.07.2022, 18:50, Новости дня
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Власти Германии намерены прекратить эксплуатацию всех бассейнов в Берлине, немцам предлагают купаться в естественных водоемах, пишет газета Berliner Zeitung.

«Из-за надвигающейся нехватки газа необходимо больше экономить. «Нам придется закрыть бассейны и сказать людям: купайтесь теперь в озере, чтобы сэкономить газ», – сообщил  управляющий директор Берлинской торгово-промышленной палаты Ян Эдер, пишет Berliner Zeitung.

Ранее издание Bild писало, что ради избавления от «энергетической зависимости» от РФ немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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