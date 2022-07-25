Зеленский снял с должности командующего силами спецопераций
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Украинский президент Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галана.
«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – цитирует указ Зеленского ТАСС.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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