Зеленский снял с должности командующего силами спецопераций

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галана.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – цитирует указ Зеленского ТАСС.

Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.

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