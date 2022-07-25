Мнение: “Газпром” снова прикрутил

Не успела еще турбина из Канады доехать до "Северного Потока", как на техническое обслуживание останавливается другая турбина. Уже с 27 июля.

Ввиду этого прокачка газа по "Северному Потоку" в Европу упадет до 33 млн. кубометров в сутки. Стоит отметить, что до начала СВО по "Северному Потоку" прокачивалось 167 млн. кубометров в сутки. Цена на газ естественно снова пошла вверх. Текущих объемов газа недостаточно для заполнения хранилищ на предстоящую зиму.

Данное решение сильнее всего бьет по Германии, промышленность которой критически зависит от российского газа.

Будет интересно посмотреть, насколько затянется ремонт другой турбины и не начнутся ли в преддверии зимы ремонтные работы на оставшихся.

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