Европа и геи — ВОЗ уточнила, кто в группе риска по оспе обезьян

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил оспу обезьян «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», несмотря на то что риск остаётся умеренным во всех регионах, кроме Европы. По словам главы ВОЗ, вспышку заболевания можно остановить, применив «правильные стратегии в правильных группах», поскольку главным очагом оспы обезьян являются гей-сообщества.

ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения: В свете прогрессирующей вспышки я вновь собрал комитет в четверг на этой неделе, чтобы он изучил последние данные и дал мне соответствующие рекомендации. Я благодарю комитет за внимательное рассмотрение фактов и проблем.

На этот раз комитет не смог прийти к консенсусу касательно того, является ли эта вспышка заболевания чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск как в мире в целом, так и во всех регионах, за исключением Европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий. Существует также явный риск дальнейшего международного распространения, хотя риск помех для международного сообщения пока остаётся низким.

Итак, если коротко, мы имеем дело со вспышкой, быстро распространившейся по миру посредством новых путей передачи, которые мы слишком в малой степени понимаем, и отвечающей критериям Международных медико-санитарных правил.

По всем этим причинам я счёл, что вспышка оспы обезьян в мире является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Я знаю, что этот процесс не был простым и ясным и что у некоторых членов (комитета. — ИноТВ) другая точка зрения. Международные медико-санитарные правила остаются незаменимым инструментом для реагирования на международное распространение болезней. Но данный процесс вновь показал, что этот незаменимый инструмент необходимо отточить, чтобы сделать более эффективным.

Хотя я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в данный момент эта вспышка затрагивает главным образом мужчин, имеющих сексуальные связи с мужчинами, особенно тех, у кого много половых партнёров. Это значит, что вспышку можно остановить, применив правильные стратегии в правильных группах.

По этой причине необходимо, чтобы все страны плотно работали с сообществами мужчин, имеющих сексуальные связи с мужчинами, для разработки и предоставления эффективных услуг и информационных материалов, а также для принятия мер по защите здоровья, человеческих прав и достоинства пострадавших сообществ. Стигматизация и дискриминация могут быть не менее опасными, чем любой вирус.

В дополнение к нашим рекомендациям для государств я также призываю организации гражданского общества, в том числе имеющие опыт работы с носителями ВИЧ, работать с нами в области борьбы со стигматизацией и дискриминацией. Но с теми инструментами, которые у нас есть уже сейчас, мы можем остановить распространение и взять эту вспышку под контроль.



Дата выхода в эфир 24 июля 2022 года.