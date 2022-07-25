Пророссийские “эксперты” – санкции больше бьют по Западу, чем по России

Западные страны ввели санкции против России, чтобы разрушить российскую экономику. Но по факту получилось, что Россия, наоборот, не пострадала, а вот европейские страны столкнулись с двойной проблемой: им теперь не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстёгивает инфляцию, пишет The National Interest.



AP

Несмотря на заверения президента Байдена и других западных лидеров, что худшие санкции в истории развалят российскую экономику, этого не произошло, пишет The National Interest.

Во втором квартале этого года профицит внешней торговли РФ составил рекордные $70,1 млрд. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху РФ высокие цены на товары и способность РФ по-прежнему экспортировать нефть, газ, зерно и даже золото.

А вот для тех стан, что ввели санкции против России, экономическая картина уже не такая радужная. Европа еле-еле пытается удовлетворить свои потребности в энергетике, инфляция там растёт, а тем, кто выступал за «зелёные» инициативы, приходится сдавать назад. Так, Германия решилась на то, чтобы вернуть в работу закрытые ТЭЦ, которые используют уголь. Байден обратился к властям Саудовской Аравии, с которой не хотел знаться, чтобы те добывали больше нефти и тем самым сбили цену на неё. Судя по всему, пишет автор статьи, похоже, что экономический ответ на политику РФ приносит больше проблем всему миру, чем самой России.

Он отмечает, что западным лидерам уже пора бы научиться принимать во внимание два фактора: моральную составляющую и вероятные социальные и экономические последствия. И в данном случае между ними было явное противоречие. Мораль призывала западные страны к тому, чтобы максимально изолировать российскую экономику. Но, учитывая отсутствие баланса спроса и предложения после пандемии и рост инфляции, стоило бы принять такой санкционный режим, который не усугублял бы эти проблемы, пишет автор статьи.

Но вместо этого, наоборот, получилось, что были созданы такие условия, которые РФ смогла использовать с выгодой для себя, отмечает эксперт. Считается, что лишь за три месяца, которые прошли с начала спецоперации на Украине, РФ смогла заработать на нефти, газе и угле $100 млрд.

Пока администрация Байдена расходовала стратегические нефтяные запасы, чтобы сбить цены, а резервы США упали до самого низкого уровня с 1980-х, нефтяной экспорт РФ вернулся на привычный уровень уже в мае. А Европа теперь страдает от двойной проблемы: ей не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а подскочившие цены на топливо подстёгивают инфляцию. Это может привести к долгой холодной зиме, предупреждает автор статьи, когда потребности резко вырастут, а импорт нефти из России, по европейскому указу, закончится. И ситуация будет ещё хуже, если РФ решит остановить экспорт газа в Европу.

Идея санкций была в том, чтобы сделать для РФ её спецоперацию слишком затратной. Но автор статьи в The National Interest делает вывод, что с экономической точки зрения РФ ни на грамм не пострадала.