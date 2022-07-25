Лак для ногтей может вызывать преждевременные роды — новое исследование



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Фталаты — это промышленные химикаты, которые используются в растворителях, продуктах личной гигиены, например, в косметике и лаке для ногтей, а также в пищевой упаковке.

Исследователи из Национального института здравоохранения предупреждают, что беременные женщины, подвергавшиеся воздействию химических соединений, известных как фталаты, во время беременности, имеют повышенный риск преждевременных родов.

Изучив данные 6045 беременных женщин в США, эксперты обнаружили, что женщины с более высокой концентрацией нескольких метаболитов фталата в моче с большей вероятностью рожают своих детей раньше срока.

«Преждевременные роды — одна из самых малоизученных и неразрешимых проблем в области охраны здоровья матери и ребенка. Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что повседневные химические вещества в нашей окружающей среде являются частью проблемы», — утверждает автор исследования Эмили Барретт, доцент Школы общественного здравоохранения Рутгерса и член Института наук об окружающей среде и гигиене труда.

«Наши данные показывают, что если бы мы могли уменьшить воздействие фталатов, мы могли бы добиться значительного прогресса в снижении неприемлемо высоких показателей преждевременных родов», — сказал Барретт.

Ученые советуют: старайтесь как можно чаще есть свежую домашнюю пищу, избегайте обработанных пищевых продуктов, которые поставляются в пластике, и выбирайте продукты без отдушек или продукты с пометкой «без фталатов» — вот некоторые примеры того, как беременные женщины могут уменьшить воздействие химических веществ.