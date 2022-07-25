 

Лак для ногтей может вызывать преждевременные роды — новое исследование

25.07.2022, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


1
минута

Фталаты — это промышленные химикаты, которые используются в растворителях, продуктах личной гигиены, например, в косметике и лаке для ногтей, а также в пищевой упаковке. 

Исследователи из Национального института здравоохранения предупреждают, что беременные женщины, подвергавшиеся воздействию химических соединений, известных как фталаты, во время беременности, имеют повышенный риск преждевременных родов.

Изучив данные 6045 беременных женщин в США, эксперты обнаружили, что женщины с более высокой концентрацией нескольких метаболитов фталата в моче с большей вероятностью рожают своих детей раньше срока.

«Преждевременные роды — одна из самых малоизученных и неразрешимых проблем в области охраны здоровья матери и ребенка. Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что повседневные химические вещества в нашей окружающей среде являются частью проблемы», — утверждает автор исследования Эмили Барретт, доцент Школы общественного здравоохранения Рутгерса и член Института наук об окружающей среде и гигиене труда.

«Наши данные показывают, что если бы мы могли уменьшить воздействие фталатов, мы могли бы добиться значительного прогресса в снижении неприемлемо высоких показателей преждевременных родов», — сказал Барретт.

Ученые советуют: старайтесь как можно чаще есть свежую домашнюю пищу, избегайте обработанных пищевых продуктов, которые поставляются в пластике, и выбирайте продукты без отдушек или продукты с пометкой «без фталатов» — вот некоторые примеры того, как беременные женщины могут уменьшить воздействие химических веществ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.20 / Праздник по-королевски: как украсили Виндзорский замок к Рождеству, которое Елизавета II будет встречать там впервые за 33 года

24.12.21 / Политолог Мухин назвал бессмысленным возможный диалог Зеленского с Путиным

29.03.22 / Связался с малолетней Орбакайте, женился на спор и изменился ради Подольской: личная жизнь Преснякова

02.01.22 / Ванга назвала дату, когда российская экономика войдёт в мировой ТОП-5

12.10.20 / Евгений Ройзман удалил татуировку с изображением петуха

08.04.21 / После Евровидения Манижа устроит тур по республикам Кавказа

20.07.22 / Байден проигрывает свою опосредованную войну с Россией на Украине

22.04.21 / Виктория Шелягова, Ксения Раппопорт, Константин Хабенский и другие на вечеринке в Сандуновских банях

01.07.22 / Собянин рассказал о развитии Новой Москвы за 10 лет

28.01.22 / «Внутри них было что-то, похожее на детали внутри лампочки» – житель США рассмотрел летающие сферы с близкого расстояния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика