 

После модернизации украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16

25.07.2022, 17:55, Разное
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переоборудования украинские аэродромы будут готовы принимать американские истребители F-16.
У нас есть возможность для наших пилотов освоить самолеты современного поколения. Это те самолеты, которые нам нужны… Все мечтают о F-16, но это невозможно. Мы поговорили с инженерами и сможем переоборудовать самолет в аэропортах.



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