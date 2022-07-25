После модернизации украинские аэродромы смогут принимать истребители F-16
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переоборудования украинские аэродромы будут готовы принимать американские истребители F-16.
У нас есть возможность для наших пилотов освоить самолеты современного поколения. Это те самолеты, которые нам нужны… Все мечтают о F-16, но это невозможно. Мы поговорили с инженерами и сможем переоборудовать самолет в аэропортах.
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