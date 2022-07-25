Huawei прекратила сотрудничество с работниками из РФ

Китайская телекоммуникационная компания Huawei прекратила работу с половиной российских внештатных сотрудников по своему контракту. Как сообщают “Известия”, представитель Huawei заключил партнерский договор с российскими сотовыми операторами, которые используют оборудование Huawei.

По данным газеты, большинство штатных сотрудников находятся в отпуске, и РФ не нанимает сотрудников.

Об этом также рассказал ТАСС, ссылаясь на источник на рынке, что Huawei “не нанимает сотрудников в России” после того, как уже уволила более половины своих внештатных сотрудников.

Компания не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.

РИА Новости сообщает, что Huawei закрыла свои российские представительства из-за отсутствия продукции и снижения спроса.