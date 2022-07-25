 

В России просят запретить Партию исламского возрождения Таджикистана

25.07.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с просьбой признать Партию исламского возрождения Таджикистана террористической. Такое решение принял Игорь Краснов (глава надзора), который обратился с запросом в Душанбе.
До 2015 года ПИВТ, насчитывавшая 45 000 членов, была единственной легальной исламской политической партией, действующей на территории бывшего Советского Союза.

За участие в попытке вооруженного переворота два члена ПИВТ были отправлены в тюрьму пожизненно.

“На Координационном совете генеральных прокуроров стран СНГ, прошедшем в июне в Минске, мы приняли целый ряд решений, направленных на повышение безопасности в Содружестве. Эта тема будет обсуждаться с прокурором Таджикистана. Моему коллеге сообщат о его требовании признать некоторые российские террористические организации. “Мы уже передали в суд аналогичный иск против Партии исламского возрождения Таджикистана”, – заявил Краснов во время встречи с Эмомали Рахмоном, президентом Таджикистана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02.22 / Существует ли лекарство от бородавок?

27.01.22 / Коташенко ограбили, а с Белоцерковской требуют миллионные долги: как живут молодые вдовы звезд

20.06.22 / «Изоляция выглядит по-другому» — Junge Welt о результатах Петербургского международного экономического форума

22.07.20 / ABBA представят пять новых песен в следующем году

07.12.21 / Придет не только Дед Мороз, но и любовь: 5 знаков зодиака, которых ждут романтические успехи в праздничные дни

11.01.21 / Лиза Арзамасова поделилась первым совместным снимком с Ильей Авербухом

23.11.21 / Найден новый «кандидат» на роль первого зараженного COVID-19

26.04.22 / Мнение: Техническое. 26.04.2022

22.07.22 / Черный как смоль эспрессо и пепельно-коричневый балаяж: восемь цветов волос для девушек со смуглой или загорелой кожей

28.06.21 / Синий может быть актуален для любого случая. Интересные варианты маникюра с одним цветом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика