В России просят запретить Партию исламского возрождения Таджикистана

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с просьбой признать Партию исламского возрождения Таджикистана террористической. Такое решение принял Игорь Краснов (глава надзора), который обратился с запросом в Душанбе.

До 2015 года ПИВТ, насчитывавшая 45 000 членов, была единственной легальной исламской политической партией, действующей на территории бывшего Советского Союза.

За участие в попытке вооруженного переворота два члена ПИВТ были отправлены в тюрьму пожизненно.

“На Координационном совете генеральных прокуроров стран СНГ, прошедшем в июне в Минске, мы приняли целый ряд решений, направленных на повышение безопасности в Содружестве. Эта тема будет обсуждаться с прокурором Таджикистана. Моему коллеге сообщат о его требовании признать некоторые российские террористические организации. “Мы уже передали в суд аналогичный иск против Партии исламского возрождения Таджикистана”, – заявил Краснов во время встречи с Эмомали Рахмоном, президентом Таджикистана.