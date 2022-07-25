В Германии назначили дату суда над подозреваемым в шпионаже в пользу России военным

Рассмотрение дела в отношении офицера запаса Бундесвера, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, назначено на август, мужчина якобы передавал данные по «Северном потоку – 2» и о резервистах, сообщают СМИ.

Дело рассмотрит высший земельный суд Дюссельдорфа, прокуратура ФРГ считает, что подозреваемый якобы передавал информацию по газопроводу «Северный поток – 2», передает ТАСС со ссылкой на агентство Dpa.

Сам процесс начнется 11 августа, предварительно назначено 19 дополнительных слушаний до 16 декабря. По версии следствия, 65-летний житель города Эркрат передавал документы и информацию российской разведке «частично из общедоступных, но также и из закрытых источников, связанных с его деятельностью в качестве офицера запаса и в бизнесе».

Отмечается, что подозреваемый был начальником окружного управления связи в резерве Бундесвера. Из-за своей гражданской профессии он был членом нескольких экономических комитетов Германии.

Российская разведка с его помощью якобы получала данные о немецких резервистах и военно-гражданском сотрудничестве в кризисных ситуациях. Речь шла как и о антироссийских санкциях 2014 года, так и о «Северном потоке – 2».

По этим данным, подозреваемый якобы предоставил российским спецслужбам личные контактные данные «высокопоставленных представителей Бундесвера и бизнеса».

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